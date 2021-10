Elezioni Roma, Andrea Casu (Pd): “Ho vinto a Primavalle riconquistando voti in periferia” Andrea Casu, segretario del Pd romano, ha appena vinto contro il candidato del centrodestra nel collegio di Roma Primavalle alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. “Enrico Michetti non è soltanto il candidato di centrodestra, è il candidato di Giorgia Meloni, della destra antieuropea e xenofoba. Noi nella Capitale possiamo vincere con un grande candidato sindaco che è Roberto Gualtieri”, ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it.

A cura di Enrico Tata

"Dobbiamo sconfiggere le destre peggiori. Enrico Michetti non è soltanto il candidato di centrodestra, è il candidato di Giorgia Meloni, della destra antieuropea e xenofoba. Noi nella Capitale possiamo vincere con un grande candidato sindaco che è Roberto Gualtieri". Andrea Casu, segretario del Pd romano, ha appena vinto contro il candidato del centrodestra nel collegio di Roma Primavalle alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

In vista del ballottaggio tra Gualtieri e Michetti del 17 e 18 ottobre, Casu si augura che anche il candidato sindaco del centrosinistra possa ottenere la vittoria e quindi sedere sulla poltrona più importante del Campidoglio. "A Primavalle ci siamo presentati con umiltà su un territorio che è attraversato da ferite profonde, anche ammettendo errori fatti in passato, e cercando di costruire insieme alle persone un riscatto per il quadrante nord ovest nell'ambito di un riscatto generale della Capitale", ha dichiarato Casu a Fanpage.it. "Le energie politiche e sociali che hanno fronteggiato la pandemia sul territorio, sono un fronte molto ampio. Noi con questo fronte abbiamo dialogato e interloquito e devo dire che il risultato premia propio il fatto che nella crisi tante donne e uomini hanno scelto insieme una via di collaborazione solidale per risolvere i problemi. E a queste persone dobbiamo offrire una prospettiva politica". ha detto ancora il neo parlamentare.

Casu: "Compito centrosinistra è guardare futuro con occhi dei più deboli"

La vittoria di Casu è stata netta: ha conquistato infatti il 44 per cento delle preferenze contro il 36 per cento del suo principale avversario, Pasquale Calzetta, candidato del centrodestra. "Laddove ci presentiamo, come a Primavalle, con una proposta di rinnovamento, ci poniamo dalla parte dei problemi che ogni giorno affrontano i cittadini e proponiamo soluzioni concrete, possiamo cominciare a ricostruire questo rapporto di fiducia con gli elettori. Quando si attraversa il quadrante nord ovest, con una sola via per entrare e uscire dalla città, interi quartieri che sono discariche a cielo aperto, quartieri dove non ci sono marciapiedi e manca l'illuminazione notturna, è chiaro che tanti elettori abbiano un sentimento di allontanamento dalla politica. Ma il compito del centrosinsitra è questo: guardare al futuro con gli occhi dei più deboli ripartendo dalle periferie".