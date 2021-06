È morto di infarto Claudio Puoti. Era il candidato sindaco del Partito Comunista alle elezioni amministrative di Roma. Lo ha annunciato su Facebook il segretario del partito Marco Rizzo: "Una notizia tremenda. Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ Claudio Puoti è mancato per un infarto. Il mio dolore è assoluto. Se ne va un amico caro. Porto le più sentite condoglianze a nome della Federazione di Roma e di tutto il Partito Comunista che si stringe attorno alla famiglia".

I funerali di Puoti si terranno domani alle 12 a piazza Sempione a Roma.

Puoti era un medico epatologo, responsabile del centro di epatologia all'Istituto Ini di Grottaferrata. In passato è stato volontario sulle navi della Marina che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. "Roma è una città bellissima, dove tutti vorrebbero vivere ma nessuno ci vuole vivere perché è diventata ingovernabile, è stata mal governata, ha un patrimonio artistico meraviglioso che però è appannaggio di pochi. Noi abbiamo un sogno, portare la bellezza in periferia, non possiamo più ammettere un centro storico meraviglioso e delle periferie degradate, noi vogliamo portare arte, cultura e bellezza in periferia, Roma è stata governata senza una visione di fondo", aveva dichiarato presentando la sua candidatura.