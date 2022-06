Elezioni comunali 2022, nel Lazio affluenza al 56,9%: oggi dalle 14 i primi risultati Affluenza al 56,9 per cento nel Lazio. Oggi a partire dalle ore 14 inizierà lo spoglio e si avranno i primi risultati dei comuni al voto alle elezioni amministrative 2022.

A cura di Enrico Tata

L'affluenza registrata nel Lazio per le elezioni comunali in programma ieri, domenica 12 giugno 2022, è stata del 56,9 per cento (ma i dati comunicati al Viminale sono ancora parziali). In numeri, significa che si sono presentati alle urne oltre 317mila elettori sugli oltre 500mila che ne avevano diritto.

Elezioni amministrative 2022, in quali comuni del Lazio si è votato

Sono dodici i comuni oltre i 15mila abitanti dove si andrà al ballottaggio il 26 giugno (sempre che un candidato non raggiunga il 50 per cento più uno dei voti e venga eletto al primo turno). Si tratta dei capoluoghi di provincia Frosinone, Rieti e Viterbo e di nove paesi: Ardea, Fonte Nuova, Gaeta, Guidonia, Grottaferrata, Ladispoli, Sabaudia, Ciampino, Cerveteri.

Altri 41 comuni hanno meno di 15mila abitanti e quindi i risultati definitivi si avranno già nella serata di oggi, lunedì 13 giugno. In totale sono 23 i comuni in cui si è andati al voto in provincia di Roma, 8 in provincia di Frosinone, 8 in provincia di Viterbo, 7 in provincia di Rieti e 7 in provincia di Latina. L'affluenza in provincia di Roma è stata del 50,88 per cento, in provincia di Rieti del 66,03 per cento, a Viterbo del 64,42 per cento e a Latina del 60,98 per cento.

Elezioni comunali, quando arriveranno i primi risultati

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali inizierà alle ore 14 di oggi, lunedì 13 giugno. I primi risultati consolidati si avranno nel corso della serata. Nei comuni con più di 15mila abitanti c'è la possibilità di arrivare al ballottaggio se uno dei candidati non supera il 50 per cento più uno dei voti. Per quanto riguarda i comuni più piccoli, invece, i cittadini conosceranno sicuramente il nome del loro prossimo sindaco già nel corso della serata di oggi. I principali istituti non hanno realizzato exit poll per le città del Lazio al voto, neanche per i capoluoghi di provincia. Per conoscere l'esito del voto, quindi, occorrerà aspettare le prime proiezioni basate su dati reali che arriveranno dai seggi a partire dalle 14.