Ecco perché Roma si allaga: a piazza di Spagna, per esempio, caditoie invase da bottiglie di plastica Queste le condizioni in cui è stata trovata una caditoia posizionata davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Letteralmente piena di rifiuti e di bottigliette di plastica.

A cura di Enrico Tata

Un esempio concreto del perché Roma si allaga spesso quando piove: le fotografie in alto e in basso mostrano le condizioni in cui è stata trovata una caditoia posizionata davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Letteralmente piena di rifiuti e di bottigliette di plastica. Insomma, in uno stato tale da non poter ormai essere utilizzata per lo scopo per cui è stata progettata, cioè lo scolo delle acque piovane.

L'assessorato capitolino ai lavori pubblici ha annunciato ieri la conclusione della manutenzione e della pulizia accurata delle caditoie che si trovano lungo il perimetro della fontana della Barcaccia del Bernini, al centro di piazza di Spagna. L'operazione è stata particolarmente impegnativa, spiega il Campidoglio, proprio a causa dell'altissimo numero di bottiglie di plastica e dell'immondizia trovata all'interno dei tombini. Questo, come detto, impediva il corretto funzionamento dei canali di scolo dell'acqua piovana.

L'assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha spiegato: "Bottiglie e spazzatura nelle caditoie sono un ritrovamento gravissimo. Non solo perché compromettono la funzionalità dei canali di scolo, ma anche per una questione di igiene, decoro e civiltà. Oltre ai lavori di pulizia di Ama, il nostro Dipartimento ogni giorno interviene su tutta la città per la manutenzione delle caditoie, ma quello che è stato trovato ai piedi della scalinata e della Barcaccia va ben al di là di una normale pulizia. Il nostro lavoro prosegue per una corretta e continua manutenzione della città".

Sempre in zona, il dipartimento Lavori pubblici sta intervenendo anche su alcuni tratti di marciapiede in via del Corso, ripristinando il marciapiede danneggiato dalle soste improprie e intervenendo su due voragini, una aperta in via del Corso e un'altra in via dei condotti, "La conclusione delle lavorazioni sui marciapiedi, fatte salve le avverse condizioni meteo, si concluderà entro la prima settimana di aprile", fa sapere l'assessorato.