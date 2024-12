video suggerito

Ecco la sorprendente verità sull’auto parcheggiata nel bel mezzo di un cantiere in viale Aventino La sorprendente verità sull’automobile parcheggiata su viale Aventino a Roma nel bel mezzo dei lavori di rifacimento della carreggiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha fatto il giro dei social network la fotografia dell'automobile parcheggiata su viale Aventino a Roma nel bel mezzo dei lavori di rifacimento della carreggiata. La vettura era letteralmente circondata dal cantiere e la prima reazione allo scatto è stata inevitabilmente l'indignazione per un cittadino che evidentemente non aveva rispettato le prescrizioni per l'inizio del cantiere con relativo divieto di sosta.

La sorprendente verità sull'auto parcheggiata su viale Aventino

E invece, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, per una volta non è colpa del "solito romano incivile". Almeno formalmente, perché nell'avviso di inizio lavori la data del divieto di sosta è in realtà successiva, seppure di poche ore, all'ora dello scatto. Al momento in cui è stata realizzata la fotografia, infatti, il proprietario della macchina aveva ancora alcune ore di tempo per rimuovere la macchina senza incorrere alla multa e alla rimozione forzata da parte della polizia locale.

La macchina è stata rimossa dopo una telefonata all'automobilista

In ogni caso, visti i lavori partiti in anticipo, i vigili urbani hanno immediatamente telefonato al conducente e la macchina è stata rimossa. In realtà, tuttavia, l'automobilista probabilmente non dovrà pagare alcuna multa. E altrettanto probabilmente nessuno gli chiederà scusa per gli insulti ricevuti sui social. Eppure aveva ragione lui e la sua vettura era parcheggiata correttamente (almeno per qualche altra ora).