È Danilo Roselli il ciclista morto nell’incidente con un’auto: Procura indaga per omicidio stradale La Procura indaga per omicidio stradale sull’incidente in cui è morto Danilo Roselli, il ciclista 67enne travolto da un’auto ieri mattina a Cisterna di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Danilo Roselli morto in bicicletta a Cisterna di Latina

Si chiamava Danilo Roselli il ciclista sessantasettenne morto in un incidente in via Cori nel Comune di Cisterna di Latina. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di martedì 5 novembre nel territorio della provincia di Latina. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta alla famiglia con cordoglio. Tanti i messaggi che lo ricordano con affetto e stima.

L'incidente in cui è morto Danilo Roselli

Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Danilo era uscito insieme al suo gruppo di amici ciclisti per trascorrere una giornata all'insegna dello sport all'aria aperta come amava tanto fare. Stava percorrendo via Cori quando improvvisamente verso le ore 9 un'auto, una Kia Rio lo ha travolto per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. La macchina proveniva dal senso di marcia opposto al suo e l'impatto ha sbalzato il ciclista dalla sella. Al volante c'era una donna, che subito dopo l'incidente si è fermata ed è scesa dal veicolo per prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sull'incidente indaga la Procura, disposta l'autopsia sulla salma

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza e l'eliambulanza, per trasportarlo subito in ospedale. Le sue condizioni di salute infatti sono parse disperate. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvargli la vita, il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo. Presenti gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Sull'incidente indaga per il reato di omicidio stradale la Procura della Repubblica, che ha disposto l'autopsia sulla salma.