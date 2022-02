Duemila euro per le coppie che si sposano nel Lazio: come richiederli e chi può “Sposatevi nel Lazio” è l’appello della regione che fa un regalo di duemila euro di rimborsi alle coppie per il matrimonio. Ecco tutte le informazioni su può fare domanda e come.

A cura di Alessia Rabbai

Duemila euro di rimborso per le coppie che si sposano a Roma e nel Lazio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. L'obiettivo è rilanciare le aziende del settore penalizzate da due anni di pandemia e dallo stop alle cerimonie, valorizzando al tempo stesso le meravigliose location della regione. È il bando ‘Nel Lazio con amore' per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro. Ai futuri sposi basterà fissare la fatidica data e scegliere tra gli incantevoli luoghi che ben si prestano alle cerimonie religiose o civili, dai borghi ai castelli, dagli agriturismi alle chiese romane, per dire il loro "Sì, lo voglio".

Come presentare la domanda per il bando matrimonio e chi può farla

A fare richiesta per usufruire del rimborso, come si legge sul sito della Regione, potranno essere persone italiane o straniere, anche residenti al di fuori del Lazio, ma che per il matrimonio o l'unione civile sceglieranno un'azienda e una location all'interno della regione. Ogni spesa deve rispettare alcuni requisiti, tra i quali: essere sostenuta tra il 14 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2023, non essere stata effettuata tramite acquisto on line, essere stata effettuata con sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico), essere documentata con fatture, ricevute o documenti contabili. La domanda deve essere presentata attraverso lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore dal 28 febbraio 2022 alle ore 10.

Quali spese copre il bando matrimonio della Regione Lazio

Il contributo andrà a coprire le spese sostenute per l'acquisto, delle bomboniere, abito e accessori da cerimonia sia per lo sposo che per la sposa, fedi nuziali, noleggio di auto da cerimonia, realizzazione dell'addobbo floreale, servizi di catering e ristorazione, per un massimo di 700 euro, servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, come acconciatura e trucco, affitto di sale e location per cerimonia e banchetto nuziale. Ma non solo: coprirà anche servizio di riprese video e book fotografico, animazione, intrattenimento e viaggio di nozze.