Due incidenti nell’arco di un chilometro sull’A1: otto chilometri di coda tra Ferentino e Colleferro Otto chilometri di coda si sono formati sull’autostrada A1 tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma a causa di due incidenti avvenuti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Aggiornamento: il traffico è tornato regolare.

Sono otto i chilometri di coda che si sono formati sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma, a causa di due incidenti avvenuti all'altezza del km 602+700, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. I sinistri sono stati risolti ma il traffico permane, tanto che si consiglia di uscire dall'autostrada onde evitare di rimanere bloccati. Agli utenti in transito verso Romas si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada da Colleferro. Al momento non si sa quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Cosa abbia causato gli incidenti non è chiaro. Entrambi sono avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, cosa che ha complicato non poco il traffico veicolare nell'area, con gli automobilisti bloccati in strada e impossibilitati a procedere oltre. Non si sa come i mezzi abbiano fatto a scontrarsi e la dinamica degli incidenti, ma dalle prime informazioni non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita. I feriti sono stati presi in carico dal personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, e soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, per occuparsi dei feriti dell'incidente, e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Saranno loro a indagare sulla dinamica dei sinistri e ad accertare eventuali responsabilità. Una mattinata da dimenticare quella di stamattina per chi si è trovato sull'A1 al momento degli incidenti, e che non è riuscito a evitare il traffico che si è generato e che è durato un paio d'ore.