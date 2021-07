Due focolai a Santa Severa: misurazione della temperatura obbligatoria nei ristoranti Misurazione della temperatura obbligatoria per accedere agli esercizi commerciali di Santa Marinella. La decisione presa dal sindaco Pietro Tidei che ha firmato l’ordinanza arriva a seguito di due cluster di Covid-19, che hanno provocato l’aumento dei contagi dopo gli assembramenti agli Europei di calcio.

A cura di Alessia Rabbai

Per accedere ai ristoranti di Santa Marinella è necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea a seguito di due focolai, che hanno fatto aumentare i contagi di Covid-19 saliti a ventuno in pochi giorni. Così ha stabilito l'ordinanza comunale a firma del sindaco Pietro Tidei. Si tratta di cluster, come si apprende dall'amministrazione comunale, probabilmente riconducibili alle serate dell’Europeo di calcio. “Dopo le segnalazione dei due focolai Covid in ristoranti sul territorio comunale siamo stati costretti a dare delle direttive con ordinanza sindacale" spiega l'assessore alle Attività Produttive e sviluppo economico Emanuele Minghella.

Obbligo di misurazione della temperatura corporea a Santa Marinella

L'ordinanza comunale prevede l'obbligo per i gestori di tutti i pubblici esercizi nel territorio del Comune di Santa Marinella e nella frazione di Santa Severa, ossia bar, ristoranti, pizzerie, pub di misurare la temperatura corporea a clienti e bagnanti, impedendo l’accesso nel caso in cui sia superiore ai 37,5 centigradi. Inoltre i gestori dei locali devono impegnarsi costantemente nella pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti e delle superfici.

Il sindaco Tidei: "Fate tempone e vaccino"

"I positivi all'interno del Comune di Santa Marinella sono saliti a ventuno, a fronte dei quattro contagi di qualche giorno fa. L'aumento dei casi di coronavirus a seguito della partita della nazionale – spiega il sindaco – Una situazione simile non si può tollerare, con il rischio che continuando su questa strada per molti commercianti finisca la stagione". Per questo, continua il primo cittadino "ho emesso un'ordinanza che prevede l'ingresso negli esercizi pubblici previa misurazione della temperatura corporea. Chi ha partecipato agli assembramenti dei maxi schermi si faccia il tampone e consiglio a tutti di vaccinarsi".