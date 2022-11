Due donne trovate morte in casa vicino a piazza Mazzini a Roma: si indaga su un duplice omicidio Stando a quanto si apprende, una delle donne è stata trovata sul pianerottolo e l’altra all’interno di un appartamento in via Augusto Riboty.

A cura di Enrico Tata

Due donne di nazionalità cinese, 45 anni circa, sono state trovate morte in via Augusto Riboty, nel quartiere Delle Vittorie a Roma. Stando a quanto si apprende, una delle due è stata trovata sul pianerottolo e l'altra all'interno di un appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia. Non si esclude la pista del duplice omicidio. A trovarle è stato il portiere.

Le donne abitavano all'interno del palazzo

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, gli operatori del 118 e gli uomini della polizia scientifica. Accanto al cadavere trovato sul pianerottolo, stando a quanto si apprende, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Secondo le primissime informazioni, le due donne abitavano all'interno del palazzo o almeno così ha dichiarato il portiere dello stabile. Per il momento non è stata resa nota l'identità delle due vittime. La chiamata del portiere per dare l'allarme è arrivata intorno alle 10.40 di oggi, giovedì 17 novembre.