Trovato un terzo cadavere a Prati: è una donna trans accoltellata al petto A pochi minuti dalle due donne cinesi trovate morte in strada in via Augusto Riboty è stato trovato un terzo cadavere. Si tratta di una donna transgender con una coltellata al petto.

A cura di Alessia Rabbai

Via Durazzo, dov’è stato trovato il cadavere di una donna trans

Un altro cadavere è stato trovato in via Durazzo in zona Prati a Roma. Il rinvenimento c'è stato alle ore 13 di oggi, giovedì 17 novembre. Si tratta di una donna transgender, che è stata trovata priva di vita in strada. Da un primo esame esterno sono stati rinvenuti segni di violenza: ha una coltellata al petto. Il cadavere era non molto distante dal punto in cui intorno alle ore 10.30 di stamattina sono state trovate morte due donne in via Augusto Riboty, circa dieci minuti a piedi. Entrambe le strade si trovano nei pressi di Piazzale Clodio. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato e della Scientifica, già sul posto per i rilievi. Presenti gli agenti del Commissariato Prati e del reparto Volanti. I poliziotti hanno transennato l'area, per evitare. Non è chiaro se e come le tre morti siano collegate, al momento non si esclude nessuna pista.

Stamattina sono state trovate morte altre due donne

In mattinata è arriavata alla Questura di Roma la segnalzione di una donna di circa quarantacinque anni morta sul pianerottolo di un palazzo, con il corpo sporco di sangue. A dare l'allarme è stato il portiere, che era sotto choc. Sul posto sono arrivati i poliziotti, che all'interno di un appartamento hanno scoperto il cadavere di un'altra donna. Dalle prime informazioni apprese pare che le due donne vivessero entrambe all'interno dell'appartamento. Per ora non si esclude alcuna pista, compresa quella dell'omicidio. Sulle salme sono stati svolti i rilievi scientifici. Da chiarire ancora l'intero quadro della vicenda. Non sono note le cause del decesso e sono in corso le indagini, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.