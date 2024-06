video suggerito

Due colpi in meno di un’ora per la ‘Banda del cacciavite’: anziani minacciati e rapinati in casa a Roma Due rapine in abitazione ai danni di coniugi anziani nell’arco di un’ora sono avvenute martedì sera a Roma. Stesso modus operandi, non si esclude possa essere la stessa banda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

Una doppia rapina in abitazione a Roma si è svolta martedì sera, 11 giugno, nell'arco di un'ora. I due colpi sono avvenuti in via Antonio Gallonio a via Appio Claudio. Anche se sono due zone completamente opposte della Capitale, non si esclude però che possa essere stata un'unica banda ad agire. Si tratta infatti, dello stesso modus operandi: in entrambi i casi i banditi sono entrati dalla finestra, volto coperto, mani avvolte nei guanti e armati di cacciavite. Una dinamica da non sottovalutare nelle indagini. Del resto la distanza tra le due abitazioni è di circa 35 minuti in macchina. Si tratta degli stessi malviventi?

La prima, la più importante in termini di refurtiva, circa 300mila euro, è avvenuta nel Nomentano poco prima delle 22. I tre ladri hanno fatto irruzione passando dalla finestra dello studio, armati di cacciavite e hanno rubato gioielli e soldi. Non si escludono anche altri complici. La seconda invece è accaduta in un appartamento di una palazzina in viale Appio Claudio, nel quadrante sud di Roma. In questo caso cinque malviventi sono entrati nella casa di un'altra coppia di coniugi e hanno minacciato gli anziani di 81 e 71 anni. I due hanno consegnato 1000 euro in contanti e un orologio da 600 euro. Le vittime sono state chiuse a chiave in camera mentre i ladri sono fuggiti dalla finestra.

Paura per una coppia di anziani nel Nomentano

Il blitz nell'appartamento in via Antonio Gallonio vicino piazza Bologna a Roma, nel quartiere Nomentano, è avvenuto poco prima delle 22. I tre ladri sono passati da una finestra lasciata aperta dello studio con il volto coperto e armati anche loro di cacciavite. Il marito della coppia, 82 anni e lei 79 anni si trovavano in sala da pranzo, mentre il figlio di 56 anni era in camera da letto. Dopo averli minacciati, i ladri si sono fatti aprire la cassaforte e sono fuggiti via con la refurtiva dal valore complessivo di circa 300mila euro.