video suggerito

Droga nelle barrette di cioccolato, così Lady cocaina la vendeva ai minorenni della “Roma bene” I poliziotti hanno scoperto e arrestato Lady cocaina, una 32enne che vendeva droga ai minorenni alle feste della “Roma bene”. La sostanza stupefacente era nascosta in snack e barrette di cioccolato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riforniva le feste e le piazze della "Roma bene", facendo arrivare la droga nascosta all'interno di snack e barrette di cioccolato. È stata scoperta e arrestata Lady cocaina, una donna di trentadue anni. I suoi principali clienti erano minorenni, che frequentavano la movida di Roma Nord. Ad intercettarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario, al termine di complesse indagini, che hanno portato all'arresto. Il lavoro dei poliziotti è partito grazie alle denunce dei genitori di alcuni dei ragazzi, che si sono presentati in commissariato, spiegando di sospettare che i loro figli facevano uso di sostanze stupefacenti.

Nascosto in casa oltre un chilo di droga

I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi necessari ad avviare le indagini. Hanno accertato che la trentaduenne era presente a varie feste frequentate da giovanissimi, alle quali si recava per consegnare la droga che le veniva ordinata e poi se ne andava. Gli agenti hanno scoperto i nascondigli della droga: era all'interno di snack e barrette di cioccolato, quando tra loro se li chiedevano e passavano, in realtà stavano maneggiando la sostanza stupefacente, principalmente cocaina, che poi assumevano durante le feste. I poliziotti sono risaliti alla donna, che hanno pedinato, per poi perquisire la sua abitazione a Roma Est. Hanno trovato oltre un chilo e mezzo di droga nascosta in un mobile dal valore di oltre 100mila euro e migliaia di euro in contanti.

Arrestata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La donna è finita in manette ed è stata portata in commissariato, dove dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Presenti nell'abitazione della donna per un sopralluogo anche gli agenti della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti di loro competenza.