Droga a domicilio a Roma, pusher vende cocaina e si presenta col pos: "Cash o carta?" Portava la cocaina a domicilio dopo aver preso le ordinazioni per telefono. Una volta raggiunto il luogo della consegna tirava fuori il pos: "Cash o carta?".

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno sorpreso mentre si trovava a Trastevere, in attesa dell'arrivo primo cliente a cui vendere la cocaina, come ordinato online. Così l'uomo, un ventiseienne, consegnava a domicilio la droga. Lo spacciatore e il cliente si accordavano su orario e luogo dello scambio. Per chi preferiva pagare con la carta, inoltre, aveva portato con sé anche l'apposito pos. Quando è arrivato anche l'altro, l'acquirente, è scattato il blitz dei poliziotti.

L'arresto del 26enne: il blitz dei poliziotti a Trastevere

I fatti sono avvenuti in pieno giorno in zona Trastevere. Il ventiseienne si trovava in attesa del cliente, per la giornata di "home delivery" di cocaina quando è stato notato dagli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio. Si trovava a bordo di un'auto a noleggio e si è fermato nei pressi di Ponte Sisto, era guardingo e si muoveva con fare sospetto. Si trovava al telefono, probabilmente per inviare foto e posizione del luogo.

Nel frattempo gli agenti si sono fermati e hanno atteso che arrivasse l'acquirente all'appuntamento. Quando hanno visto un uomo avvicinarsi e salire in automobile, però, è scattato il blitz.

Il blitz nell'auto durante la vendita di droga

I due, pusher e acquirente, si trovavano in auto quando i poliziotti hanno aperto gli sportelli nel momento dello scambio droga-denaro. Trenta euro in contante e meno di un grammo di cocaina. In caso di necessità, però, il pusher aveva con sé anche 13 dosi pronte per la vendita e un pos, da utilizzare all'occorrenza qualora l'acquirente volesse effettuare il pagamento con la carta. Gli ordini, invece, come confermato dallo stesso acquirente, venivano presi tramite piattaforma di messaggistica istantanea.

L'arresto del ventiseienne

Per il ventiseienne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Del medesimo reato dovranno rispondere altri due pusher individuati, nella stessa mattinata, dagli agenti del I Distretto Trevi – Campo Marzio nel corso di un servizio straordinario nel centro storico cittadino. Identificate, inoltre, altre 183 persone e sottoposti all'ispezione sei esercizi commerciali, in alcuni dei quali sono state riscontrate gravi mancanze igienico-sanitarie.