Draghi risponde a uno studente che gli dedica la tesina: “Spero di esserti d’ispirazione” Uno studente ha pubblicato su Twitter la lettera di Mario Draghi, che lo ha ringraziato per avergli dedicato la sua tesina.

A cura di Alessia Rabbai

La lettera ricevuta dallo studente da Mario Draghi

"Caro Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione". Inizia così la lettera che il premier Mario Draghi ha inviato in risposta ad Alessio, uno studente, che gli ha dedicato e mandato la sua tesina. Il ragazzo, appassionato di politica e grande ammiratore del premier Draghi, l'ha pubblicata entusiasta sui social network, raccontando agli utenti com'è andata e ricevendo tanti commenti. "Ieri mattina – martedì 31 agosto ndr – al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi – si legge su Twitter – La mia tesina parlava della sua vita". Poi il ragazzo ha ringraziato il premier: "Grazie per la risposta…Ora sono contentissimo".

La lettera di Mario Draghi allo studente che gli ha dedicato la tesina

Ecco il testo della lettera che Mario Draghi ha inviato allo studente: