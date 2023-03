Dove si troveranno le tombe di Ennio Morricone e Gigi Proietti al Cimitero del Verano: finalmente iniziati i lavori Sono iniziati i lavori per la realizzazione delle tombe di Ennio Morricone e Gigi Proietti al cimitero monumentale del Verano a Roma. All’interno la mappa con l’area dove verranno costruite.

A cura di Enrico Tata

Sono iniziati al cimitero del Verano i lavori per la realizzazione della tomba di Gigi Proietti. In seguito, dal momento che si tratta di un'area contigua, cominceranno anche i cantieri per il manufatto sepolcrale di Ennio Morricone.

Il via libera alla realizzazione delle due tombe era arrivato a luglio del 2021 con una delibera approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina su iniziativa della giunta. In particolare erano state concesse due aree contigue a titolo gratuito per l'edificazione di due cappelle. Le concessioni erano state deliberate dal Campidoglio a favore della moglie di Morricone, la signora Maria Travia, e della figlia di Proietti, Susanna Proietti.

A maggio del 2022 Roma Capitale ha approvato il progetto architettonico del manufatto e la Direzione dei Cimiteri Capitolini si diceva "in attesa dell'avvio dei lavori da parte della famiglia Proietti". La tomba, aggiungeva Ama, "sorgerà, come scelto dalle eredi del grande attore, in un'area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del cimitero storico romano".

La disciplina cimiteriale prevede una riserva pari al 15 per cento dei loculi disponibili e del 15 per cento delle aree disponibili per la sepoltura di "defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo" oppure di "persone decedute in circostanze che abbiano profondamente commosso l'opinione pubblica o che si siano distinte, all'atto della morte, per meriti civici".

Ama-Cimiteri Capitolini ha risposto a Fanpage.it che sono iniziati i lavori al Verano per la realizzazione del "manufatto sepolcrale che accoglierà le spoglie del compianto grande attore Gigi Proietti".

Tutte le procedure, continua la nota, "sono state svolte in stretto raccordo tra AMA – Cimiteri Capitolini, Roma Capitale e la famiglia Proietti. Già il 12 maggio 2022, Roma Capitale aveva approvato il progetto architettonico del manufatto dedicato, da costruire ex novo in un’area del cimitero Monumentale del Verano sottoposta a specifici vincoli della Sovrintendenza, scelta dalla famiglia. L’architetto indicato dalle eredi ha quindi poi dato seguito a quanto deliberato".

Come dichiarato da Ama, la richiesta della famiglia di Proietti riguardava un'area collocata nella parte nuova del cimitero del Verano che si trova vicino al Sacrario Militare.

Per quanto riguarda la tomba di Ennio Morricone, dato che l'area è attigua a quella destinata a Proietti, "i lavori di realizzazione, per motivi di sicurezza, potranno iniziare una volta completati i primi".

Gigi Proietti è morto il 2 novembre del 2020. Il 10 novembre è stato cremato e le sue ceneri sono state immediatamente consegnate alla famiglia. L'urna è stata portata temporaneamente in Umbria nel cimitero di Porchiano, dove riposano i genitori del grande attore, Romano e Giovanna. La famiglia ha scelto quindi di non prevedere una sistemazione temporanea al Verano, come offerto da Ama, fino alla realizzazione della tomba.

Il maestro premio Oscar Ennio Morricone è morto il 6 luglio del 2020 e anche lui, come detto, avrà una tomba dedicata al Verano. Anche per Monica Vitti sarà costruita una tomba all'intero del cimitero romano. Recentemente la salma dell'attrice è stata trasferita dal loculo provvisorio che l'ha ospitata per quasi un anno alla tomba di famiglia.