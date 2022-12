Dove è stato girato Il Campione: le location del film e il murales di Jorit per Christian Ferro Stasera “Il Campione”, film che racconta la vita di Christian Ferro, immaginario giocatore della Roma: a lui è dedicato un murales al Trullo. Ecco dove è stato girato.

Verrà trasmesso oggi in prima serata su Rai Uno "Il Campione", film italiano del 2019 diretto da Leonardo D'Agostini e con Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi e Ludovica Martino. La storia raccontata nel film è quella di un giovane calciatore, Christian Ferro (Caperzano), personaggio immaginario, molto talentuoso che gioca nella Roma. Fuori dal campo, diversamente, svolge una vita sregolata e ha poca voglia di studiare.

Dopo un furto al centro commerciale è lo stesso presidente della Roma ad affidare Ferro ad un tutor, Valerio Fioretti, interpretato da Stefano Accorsi: sarà lui ad aiutarlo a conseguire il diploma di maturità da privatista. Il professor Fioretti non segue il calcio e non ha idea di chi sia Ferro: viste le difficoltà dello studente, sarà proprio lui a trovare un modo più semplice per aiutare il giovane calciatore a memorizzare date storiche e nozioni. Il film segue il suo percorso di studi, dalle prime difficoltà fino all'incontro con Alessia, studente di medicina, a cui presta il volto Ludovica Martino, già star di Skam Italia.

Roma, la città della squadra del giovane calciatore

La maggior parte delle scene del film sono girate nella regione Lazio, soprattutto nella città di Roma: è qui, infatti, che Ferro vive e si allena, essendo uno dei giocatori della Roma, squadra della capitale. La sua grande villa si trova a Roma e numerose scene si svolgono al suo interno. Nel salotto, tutto bianco e arredato seguendo gusto minimalista e moderno, il calciatore ed il suo professore si ritrovano, intorno al tavolo e con i libri aperti per studiare.

Foto da wikipedia del centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria.

Trigoria e gli allenamenti di Ferro

Un altro luogo importante in cui si sono svolte le riprese è quello di Trigoria, frazione a sud ovest di Roma dove si trova il centro sportivo in cui si allena l'AS Roma. I campi del centro sportivo Fulvio Bernardini, acquistati nel 1977, da allora fanno da cornice agli allenamenti della squadra romana. "Non si parla solo di calcio", ha più volte dichiarato l'attore che interpreta il protagonista. Molte, però, sono le scene che riguardano lo sport e il pallone, fra cui quelle girate proprio nei campi della squadra.

Il murales de il Campione al Trullo.

Il Trullo e il murales di Jorit

Un altro dei quartieri che appare più spesso nel corso del film "il Campione" è quello del Trullo. Fin dal trailer, ad esempio, è presente uno degli iconici murales che si trovano nel quartiere romano: quello di Jorit Agoch che raffigura proprio il campione del film, Christian Ferro, realizzato nel corso delle riprese. Per raffigurare Caperzano, Jorit si è ispirato al suo precedente murales che rappresenta Maradona, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Proprio come il fuoriclasse argentino, anche Ferro è realizzato con uno stile iperrealista e il suo volto è solcato da ferite rosse di sangue.

Da copione il film prevedeva che il murales venisse vandalizzato, ma sembra che su richiesta dei residenti lo street artist sia tornato nel quartiere romano per restaurare l'opera che, ancora oggi, sovrasta il quartiere.