video suggerito

Dove andare al mare con i bambini: quali sono le spiagge migliori nel Lazio premiate con bandiera verde Nel Lazio sventolano dieci bandiere verdi: tra spiagge comode, bagno in sicurezza e servizi per la ristorazione. Ecco l’elenco delle spiagge migliori per i bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Con l'arrivo della stagione estiva inizia la ricerca della spiaggia adatta per passare una giornata in compagnia della famiglia, in totale serenità, senza preoccupazioni. Ed è per questo motivo che 2.949 pediatri italiani e stranieri sono stati coinvolti in un progetto per selezionare accuratamente le mete marine ideali per bambini e famiglie. Sul litorale laziale ci sono dieci località balneari a misura dei bambini e delle famiglie.

La classifica italiana

Dieci spiagge sono laziali, per un totale di 147 bandiere verdi in Italia. Altre cinque sono state selezionate nel resto d'Europa e tre in Africa. La Calabria è al primo posto della classifica italiana con ben 20 bandiere verdi; il podio è completato da Sicilia (18) e dalla Sardegna (16). L'Abruzzo è invece la regione con più alta densità di bandiere verdi nel Bel Paese.

Le dieci bandiere verdi del Lazio: i luoghi migliori per andare al mare con i più piccini

Sono dieci le località della regione Lazio presenti nell'elenco selezionato da pediatri italiani e stranieri, così come nell'edizione dell'anno precedente, e ben otto sventolano sul litorale pontino: la più longeva è il lido di Latina, insignito della bandiera dal 2010; ma ci sono anche Formia; Gaeta; Sabaudia, bandiera verde da sedici anni; San Felice Circeo (dal 2012); Sperlonga (dal 2009); il comune di Terracina a partire dal 2019 e la spiaggia di Cala Neve a Ventotene da sette anni. Presenti anche Anzio in provincia di Roma e il litorale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

I requisiti: come si diventa bandiera verde

A scegliere ogni anno determinate località costiere a misura di bambino, come anticipato, sono pediatri da tutto il mondo. Per assegnare la bandiera verde ogni località deve rispondere ad una serie di criteri. Per rientrare in graduatoria una singola spiaggia deve ottenere almeno 35 voti, considerando requisiti che sono collegati ai servizi e al divertimento per i bimbi e le loro famiglie: giochi in spiaggia, l'acqua bassa per fare il bagno in sicurezza, gli assistenti bagnanti, le attrezzature e i divertimenti, ma anche servizi e strutture per la ristorazione tra bar, ristoranti e pizzerie in cui mangiare, campetti di calcio e pallavolo e, ovviamente, il mare pulito.