Maria Rosaria Capobianchi è la dottoressa a capo del team dello Spallanzani che a febbraio ha isolato il virus. Oggi è stata tra le prime cinque a essere vaccinate in Italia durante il Vaccine Day europeo. Un segnale forte, che i medici hanno voluto dare in quest'ulteriore passaggio di lotta contro il coronavirus. "È importante che sia iniziato qui, dove è cominciata la risposta e la lotta all'epidemia – dichiara a Fanpage.it Capobianchi – Penso che si sia deciso di vaccinare persone che siano un po' simbolo e stimolo per gli altri che saranno invitati a farlo nei prossimi mesi. Ed è essenziale che il più alto numero di persone abbia accesso al vaccino: solo con un livello di copertura elevato saranno protetti non solo i singoli vaccinati, ma si stabilirà la cosiddetta immunità di popolazione, per cui il virus non circolerà".

I primi vaccini contro il coronavirus

Capobianchi ha dato la sua disponibilità a vaccinarsi già diverso tempo fa. Negli ultimi giorni è stato deciso che sarebbe stata tra i primi cinque a ricevere la dose. Dopo di lei sono state vaccinate altre persone, mentre nei prossimi giorni si procederà con il personale sanitario delle Uscar e con gli anziani ospiti delle Rsa, tra le categorie più colpite dalla pandemia da coronavirus. "Oggi è solo l'inizio, ed è un giorno molto importante. È importante che sia nel 2020 perché quest'anno è stato particolarmente brutto, e avere adesso una luce di speranza ci fa pensare che nel 2021 la capacità di gestire quest'infezione sarà un successo. È un segnale che va dato a tutti e che noi vogliamo condividere con tutti.

"Sarà diffuso nel mondo in forma libera e gratuita"

Al Vaccine Day all'ospedale Lazzaro Spallanzani erano presenti anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e il ministro della Salute Roberto Speranza. "Il vaccino è la chiave per provare a uscire definitivamente da questa pagina di storia così difficile che tutti quanti abbiamo attraversato", ha dichiarato Speranza. "Ora c'è un vaccino, ne arriveranno altri – ha commentato Zingaretti – Dallo Spallanzani dovrà essere distribuito a tutti e tutte le cittadine del mondo in forma libera e gratuita".