Dottoressa aggredita nella metro a Roma da manifestante no green pass: portata in ospedale La dottoressa è stata portata al Cto per accertamenti in codice verde, non ha riportato fortunatamente gravi ferite. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita da un manifestante no green pass dopo la manifestazione che si è tenuta a Roma sabato. La donna era intervenuta in una discussione su vaccini e green pass, ed è stata poi colpita alla testa per le sue posizioni da una persona non ancora identificata.

A cura di Natascia Grbic

Una dottoressa è stata colpita sabato sera da un manifestante no green pass. L'aggressione è avvenuta all'interno della metro San Paolo a Roma, dove erano presenti persone che avevano appena partecipato alla manifestazione contro la certificazione verde. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, la donna sarebbe stata colpita con una testata da una persona che poi si è data alla fuga subito dopo. A scatenare la furia dell'aggressore, una discussione avvenuta all'interno del vagone proprio su green pass e vaccini. Sembra che la dottoressa abbia sentito i manifestanti parlare di teorie cospirazioniste e abbia deciso di intervenire per fare chiarezza, essendo lei un'operatrice sanitaria. Ne è nata una discussione accesa, culminata con l'aggressione alla professionista, colpita alla testa.

Dottoressa aggredita da manifestante no green pass: indagini in corso

Al vaglio le telecamere di sorveglianza della stazione per individuare l'aggressore, al momento non ancora identificato. Chi ha colpito la dottoressa, infatti, si è dato alla fuga subito dopo averla colpita, sparendo tra la folla che in quel momento stava uscendo dalla metro. Lei, frastornata e impaurita da quanto accaduto, ha chiamato il 112 in modo da essere portata in ospedale per accertamenti. La Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, ha acquisito le immagini di sorveglianza di Atac, che dovrebbero aver ripreso la scena, oltre ad aver ascoltato la testimonianza della donna e delle persone presenti. Chi ha dato la testata alla professionista, quindi, potrebbe essere identificato già nelle prossime ore. Rischia una denuncia.