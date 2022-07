Dopo 24 ore di agonia è morto l’operaio colpito da una lastra di marmo in un cantiere Non ce l’ha fatta l’operaio di quarant’anni colpito ieri da una lastra di marmo precipitata dal quinto piano di un palazzo a Montesacro dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

A cura di Redazione Roma

È morto l'operaio di quarant'anni che ieri – venerdì 8 luglio – era rimasto coinvolto in un tragico incidente in un cantiere a Montesacro, più precisamente in dei lavori di ristrutturazione in una palazzina a viale Jonio. Una morte che va ad aggravare il tragico bilancio delle morti sul lavoro a Roma, legate in particolare al settore edile, visto anche il boom di ristrutturazioni e cantieri aperti con l'erogazione dei bonus da parte del governo.

L'incidente durante i lavori di ristrutturazione

L'uomo si trovava al piano terra e, da quanto reso noto, indossava le protezioni individuali così come normato compreso il caschetto anti infortunistica: purtroppo però la caduta di una lastra di marmo che lo ha colpito in piena testa non gli ha lasciato scampo. La lastra di pietra si è staccata dal balcone di un'abitazione al quinto piano centrandolo in pieno sotto gli occhi attoniti dei colleghi.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro

Trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni disperate, ha lottato tra la vita e la morte fino alla dichiarazione del decesso arrivata oggi pomeriggio. L'uomo era ricoverato al Policlinico Umberto I dove era arrivato a bordo di un'ambulanza con un trauma cranico estremamente grave: il caschetto protettivo non era in grado di attutire il colpo di una lastra di marma precipitata nel vuoto da quella altezza. Il cantiere è stato posto immediatamente sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, e i carabinieri della Stazione Montesacro hanno aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità nella morte dell'operaio, le cui generalità non sono al momento note.