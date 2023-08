Donna viene punta da un calabrone nel giardino di casa e muore Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 26 agosto, intorno alle 22 in località Filetti di Piedimonte San Germano, al confine con il paese di Aquino, sud della provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Calabrone (Immagine di repertorio)

Si trova nel giardino di casa e viene punta all'improvviso da un calabrone. La puntura genere una grave reazione allergica e la donna muore in pochi minuti. Rosa Mattia è morta per shock anafilattico e a niente è servita la corsa del marito in casa per prendere il Bentelan, tenuto sempre a portata di mano dalla signora proprio su consiglio medico.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 26 agosto, intorno alle 22 in località Filetti di Piedimonte San Germano, al confine con il paese di Aquino, sud della provincia di Frosinone. La signora e suo marito si erano seduti in giardino sotto una pianta, probabilmente per cercare tregua dal caldo di questi giorni. Un calabrone ha punto l'anziana, che in pochi minuti ha avuto uno shock anafilattico. Come detto, il marito si è precipitato in cassa a prendere il Bentelan, ma al suo ritorno la moglie era già morta. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora. I carabinieri della stazione locale stanno svolgendo le indagini per cercare di accertare quanto accaduto.

Il veleno del calabrone di solito non è letale per l'uomo, perché la sostanza iniettata con il pungiglione è di entità ridotta, ma persone ipersensibili possono andare in contro a gravissime reazioni allergiche anche letali se non trattate immediatamente. Si tratta di uno shock anafilattico, che può causare vertigini, un forte calo della pressione, cianosi, tachicardia, perdita di coscienza e, nei casi più gravi, un collasso cardiocircolatorio.