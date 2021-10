Donna uccisa ad Ardea, arrestato dopo una fuga il figlio di Graziella Bartolotta È stato arrestato, dopo aver tentato la fuga, Fabrizio Rocchi, 49 anni, il figlio di Graziella Bartolotta, la donna 68enne trovata morta in casa ad Ardea. Secondo un primo esame, la morte della donna sarebbe sopraggiunta a causa di due violenti colpi inferti alla testa: il figlio, sul quale subito si erano concentrati i sospetti degli inquirenti, si era sempre professato innocente.

A cura di Valerio Papadia

Fabrizio Rocchi, arrestato per l’omicidio della madre

Svolta nelle indagini per la morte di Graziella Bartolotta, la donna di 68 anni trovata morta in casa ad Ardea, nella provincia di Roma: è stato arrestato il figlio della donna, Fabrizio Rocchi, 49 anni. Secondo i primi esami effettuati sul corpo della 68enne, disabile, trovata morta in una pozza di sangue, nel bagno di casa, lo scorso martedì, Graziella Bartolotta sarebbe morta a causa di due violenti colpi alla testa: i sospetti degli inquirenti, da subito, si erano concentrati sul figlio, che però si era sempre professato innocente.

Fabrizio Rocchi arrestato dopo aver tentato la fuga

Stando a quanto si apprende, Rocchi, intorno alle 15 di oggi, sabato 2 ottobre, era stato prelevato da un'auto scura all'esterno della sua abitazione: l'automobile si era poi allontanata a grande velocità. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'automobile, rintracciando poi Fabrizio Rocchi nel tardo pomeriggio odierno.

Intervistato da "Chi l'ha visto?" il giorno dopo il ritrovamento del cadavere della madre, il 49enne parlava così, dichiarandosi innocente: "Io non posso dire bugie, se devo farmi trent'anni me li faccio, vado a processo, ma non posso dire che ho ucciso mia madre, è una bugia, me la sono tenuta vicina per quarant'anni. Che faccio, ammazza mamma dopo che l'ho curata per quarant'anni? Quello che è successo l'ho raccontato".