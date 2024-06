video suggerito

Donna trovata morta in casa a Frosinone, si attende l’autopsia: non si esclude l’omicidio L’autopsia della donna di 55 anni deceduta in casa a Frosinone è prevista per oggi o domani, mercoledì 12 giugno. Sul corpo della donna non ci sono segni di ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il quadro sulla morte della donna di 55 anni deceduta nel suo appartamento nel centro storico di Frosinone sarà più chiaro dopo l'autopsia, che accerterà se sia morta per un malore o per un atto violento. L'incarico al medico legale sarà conferito questa mattina: l'autopsia è prevista nella giornata di oggi, martedì 11 giugno o per domani mercoledì 12 giugno.

Allo stato attuale non ci sarebbero elementi che farebbero propendere per l'omicidio: sul corpo della donna non ci sono segni di accoltellamento, di percosse o di ferite d'arma da fuoco. Con questo scenario, l'unica ipotesi che sembra plausibile per gli investigatori è lo strangolamento.

Il decesso nel centro storico di Frosinone

La vicenda è avvenuta nella notte tra domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno in via Giuseppe Baisi, nella zona dell'Arco Campagiorni nel comune di Frosinone. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno della vittima intorno le tre di notte. Quando il personale sanitario è giunto sul posto ha ritrovato la signora sdraiata sul letto. Medici e infermieri hanno provato a rianimarla ma sfortunatamente non c'è stato nulla da fare. Il convivente è stato ascoltato in caserma dai carabinieri di Frosinone e nei suoi confronti per ora non sono stati presi provvedimenti.

Litigi frequenti nella coppia

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori il rapporto della coppia era tormentato tra molti litigi e discussioni. L'ultima ci sarebbe stata domenica 9 giugno, la notte del decesso e sarebbe avvenuta prima di andare a dormire. Nell'abitazione quando sono avvenuti i fatti erano presenti solo i due.

Si attende l'autopsia

È ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto che ha portato alla morte della 55enne. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Frosinone che hanno effettuato le verifiche del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica. Per questo motivo si attendono le valutazioni del medico legale così come disposto dal sostituto procuratore di turno Vittorio Misiti. L'autopsia sarà effettuata all'obitorio dell'ospedale Spaziani di Frosinone, dove ora si trova la salma. Non ci sono telecamere di video sorveglianza da cui poter prendere immagini o filmati.