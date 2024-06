video suggerito

Giallo a Frosinone, donna trovata morta in casa: interrogato in caserma il compagno Una donna è deceduta nel suo appartamento nel centro storico di Frosinone. Il compagno si trova nella caserma dei Carabinieri per raccontare la sua versione dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

Una donna di 55 anni è deceduta nel suo appartamento nel pieno centro storico di Frosinone, poco dopo le tre di notte, nella notte di lunedì 10 giugno. Il compagno della donna, un imbianchino anche lui di 55 anni, si trova nella caserma dei carabinieri per raccontare la sua versione dei fatti e ricostruire la vicenda.

I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno in via Giuseppe Baisi, nella zona di Colle Campagiorni nel cuore del comune di Frosinone. A dare l'allarme è stato il compagno intorno le tre di notte al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto è giunto anche il personale sanitario in ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il 55enne è stato ascoltato in caserma dai carabinieri di Frosinone, l'uomo non sarebbe molto lucido a detta degli investigatori. Nei suoi confronti per ora non sarebbero stati presi provvedimenti. Secondo le prime ricostruzioni sul corpo della donna non ci sono segni né di accoltellamento, né di percosse, né di ferite da arma da fuoco. Il medico legale accerterà le motivazioni del decesso della 55enne, così come disposto dal sostituto procuratore di turno Vittorio Misiti.

articolo in aggiornamento