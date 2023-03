Donna teneva 74 chihuahua in casa e poi li vendeva sui social: chiuso allevamento abusivo Gli animali erano tutti in buone condizioni, ma sono stati dati alla donna trenta giorni di tempo per spostarli. L’allevamento, infatti, era abusivo e non a norma di legge.

Aveva messo su un allevamento abusivo di cani dentro la sua abitazione: una cosa che fanno in molti e la cui chiusura non avrebbe suscitato troppo clamore se non fosse che gli animali in casa erano 74. La donna, che ha ricevuto nei giorni scorsi una visita dell'Asl veterinaria, aveva in casa a Isola del Liri, provincia di Frosinone, oltre settanta chihuahua, di cui gran parte erano destinati alla vendita.

I cani, nonostante fossero tutti ben tenuti, dovranno essere spostati dall'abitazione della signora entro settanta giorni. Nonostante le loro condizioni fossero buone, non è possibile tenere tutti quei cani in casa, soprattutto se facenti parte di un allevamento – che deve avere altri spazi – e destinati alla vendita.

"Gli animali erano in buono stato di nutrizione e di salute – si legge nell'ordinanza che l'Asl veterinaria ha inviato al comune in seguito al sopralluogo – provvisti di cibo e acqua, non mostravano sintomi clinici evidenti riferibili a malattie infettive o infestive e non vi erano segni riferibili al maltrattamento animale".

Con settanta cani in casa però, non possono essere assicurate buone condizioni igieniche a tutti. Inoltre, riporta sempre l'ordinanza, si "configura indubbiamente un allevamento di cani di tipo professionale, ma sprovvisto di apposito titolo autorizzativo ai sensi della normativa vigente".

Il sindaco di Isola del Liri ha ordinato la chiusura dell'allevamento, dando alla signora trenta giorni di tempo per spostare i cani. D'altra parte, tutti sapevano che la donna in casa aveva decine di cuccioli: lei stessa metteva foto sui social network per pubblicizzare il suo allevamento.