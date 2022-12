Donna dispersa dopo una caduta dal ponte di Civita Castellana: trovata morta La donna dispersa a Civita Castellana è stata trovata morta. Secondo alcuni testimoni si sarebbe suicidata. Le indagini sono in corso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È stato trovato il cadavere di una donna dispersa a Civita Castellana, il provincia di Viterbo. I fatti risalgono ad oggi, giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. Non è ancora stata resa nota l'identità della donna deceduta, che si sospetta si sia sucidata, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in corso di ricostruzione. Secondo quanto appreso finora l'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e segnalato di aver visto una donna cadere dal ponte Clementino, che si trova nel Viterbese. Il sospetto che fin da subito è nato tra i presenti è che la donna si sia lanciata autonomamente, con l'intenzione di togliersi la vita.

Prima hanno trovato la macchina

Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto sono giunte le forze dell'ordine, con i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno ascoltato le testimonianze e hanno dato il via alle ricerche. Presente sul posto anche il personale sanitario in ambulanza, per un rapido intervento e un tempestivo trasporto in ospedale, qualora la donna fosse stata ritrovata ferita. Ma le ricerche si sono concluse poco dopo. In un primo momento, grazie anche ad un elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato la zona circostante, è stata individuata la macchina, che è risultata appartenere alla donna. Ma era necessario trovare lei e non ce n'era traccia.

La donna trovata morta

La speranza che ha animato i soccorritori è stata quella di ritrovarla viva. Così hanno agito in fretta, intensificando le ricerche prima che facesse buio e la notte rendesse il tutto più difficile. Ogni speranza si è purtroppo infranta quando i soccorritori l'hanno ritrovata, purtroppo senza vita. Non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Ponte Clementino è stato chiuso al traffico dei veicoli per l'intera durata dell'operazione, poi riaperto nelle ore successive, una volta che la salma è stata recuperata e rimossa. La notizia si è diffusa rapidamente e la comunità è rimasta sconvolta. Presente sul luogo delle operazioni anche il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri e gli agenti della polizia municipale.