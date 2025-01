video suggerito

Donna malata di Alzheimer si allontana da casa a Roma: rintracciata dagli agenti della polizia locale Una storia a lieto fine quella accaduta a Roma, in zona Mostacciano, nel pomeriggio di ieri dove una donna malata di Alzheimer si è allontanata dalla propria casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura a Roma, dove una donna di 71 anni malata di Alzheimer si è allontanata dalla propria casa, in zona Mostacciano. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, quando la settantunenne all'improvviso si è allontanata dall'abitazione in cui vive. Non appena si sono accorti di quanto è accaduto, i familiari della donna hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine. E gli agenti della polizia locale di Roma Capitale si sono subito messi sulle sue tracce.

Settantunenne con morbo di Alzheimer si allontana da casa: cosa è successo

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, quando i familiari della donna hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine. La Centrale Operativa del Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha diramato via radio una nota urgente di ricerca e le pattuglie dei caschi bianchi si sono messe subito alla ricerca della malcapitata, in particolar modo quelle del IX Gruppo Eur, che sono territorialmente le più vicine al luogo della scomparsa.

Gli agenti hanno acquisito la descrizione della donna e si sono messi subito al lavoro, riuscendo ad individuarla in poco tempo. Con la foto della donna alla mano, hanno verificato che si trattasse davvero della donna che si era allontanata dalla sua abitazione.

Leggi anche Lite per chi deve passare per primo, automobilista aggredisce un pedone e lo manda in ospadale

Agenti ritrovano la settantunenne col morbo di lunedì

La donna è stata individuata dagli agenti mentre si trovava a bordo di un autobus di linea che era ancora fermo al capolinea di piazza Beata Vergine del Carmelo. Poco dopo gli agenti si sono avvicinati alla donna e hanno iniziato a parlarle. Si trovava in stato confusionale. I caschi bianchi l'hanno tranquillizzata e hanno aspettato insieme a lei l'arrivo del marito che, a ritrovamento avvenuto, è stato allertato immediatamente. Una volta arrivato sul posto, ha finalmente potuto riabbracciare con la donna.