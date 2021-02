Presa a schiaffi e rapinata da un finto carabiniere. La vittima è una ragazza di 22 anni di nazionalità romena. Il fatto è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 10 febbraio, in via Prenestina al civico 944, zona Tor Sapienza a Roma. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la ragazza sarebbe stata avvicinata da due uomini mentre stava percorrendo via Prenestina a bordo di un monopattino. Uno di questi indossava una finta divisa da carabiniere, con tanto di striscia rossa sui pantaloni e finte mostrine sul maglione. L'uomo ha intimato l'alt alla ragazza sostenendo di dover fare un controllo: lei gli ha detto di essere incinta, ma lui, noncurante delle condizioni della giovane, l'ha prima schiaffeggiata e poi le ha rubato il marsupio che aveva addosso. All'interno c'erano 11mila euro in contanti e i documenti di riconoscimento. I due rapinatori sono poi scappati facendo perdere le loro tracce e tuttora sono ricercati dalle forze dell'ordine.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Prenestino

Sul caso stanno indagando i poliziotti del commissariato Prenestino di Roma. La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnata in ospedale per un controllo di routine, data la sua condizione. Fortunatamente è in buona salute e non c'è alcun rischio né per lei né per il suo futuro figlio. Per il momento, però, la refurtiva non è stata ancora recuperata dalle forze dell'ordine. I due rapinatori sono fuggiti a bordo di un'automobile e hanno fatto perdere, per ore, le loro tracce. Da chiarire anche come mai la ragazza avesse 11mila euro in contanti all'interno del marsupio e se, quindi, il colpo fosse stato premeditato.