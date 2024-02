Donna caduta da un balcone al terzo piano a Portonaccio: ipotesi suicidio Tragedia in zona Portonaccio a Roma, dove una 60enne è precipitata da un balcone al terzo piano di un palazzo ed è morta. Si ipotizza il gesto volontario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di sessant'anni è morta dopo essere precipitata dal balcone al terzo piano di un palazzo in via San Romano in zona Portonaccio a Roma. I drammatici fatti si sono verificati intorno alle ore 10.45 dello scorso lunedì 12 febbraio. Inultile il tentativo dei soccorritori intervenuti in ambulanza sul posto di salvarle la vita. Il decesso è sopraggiunto a seguito dei gravi traumi e delle ferite riportate nell'impatto con l'asfalto.

Secondo le informazioni apprese era pomeriggio quando è arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno trovato la donna riversa sul marciapiede sottostante. Sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Sant'Ippolito, che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti di rito. Gli investigatori propendono per il suicidio. Terminate le verifiche del caso la salma è stata riconsegnata ai famigliari.