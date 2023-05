Donna aggredita da una cornacchia all’Eur finisce al pronto soccorso e denuncia il Comune di Roma Una donna è stata aggredita da una cornacchia mentre stava passeggiando all’Eur. Dopo essere andata in pronto soccorso ha denunciato l’episodio ai carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Una donna ha denunciato il comune di Roma dopo essere stata aggredita da una cornacchia. L'episodio, avvenuto lo scorso 15 maggio, non è un caso isolato dato che sono diverse le persone che hanno lamentato di essere state attaccate da questo tipo di uccelli. La signora, dopo essere stata medicata al pronto soccorso, ha sporto denuncia ai carabinieri verso i responsabili delle aree verdi del comune.

I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, sono avvenuti all'Eur, in viale America. La signora era uscita a fare una passeggiata quando ha sentito prima gracchiare, e poi qualcosa che le pungeva la testa. Era la cornacchia, che aveva cominciato a beccarla. Nonostante la donna abbia tentato di fuggire, non c'è riuscita: l'aggressione sarebbe durata diversi minuti, tanto che alla fine era ricoperta di sangue per le ferite alla testa.

Dopo qualche minuto, è riuscita a rifugiarsi in una farmacia, dove è stata immediatamente soccorsa. Portata al pronto soccorso, dove è stata medicata, ha poi sporto denuncia ai carabinieri verso chi si occupa delle aree verdi del comune di Roma.

Leggi anche Detenuto aggredisce tre agenti nel carcere di Regina Coeli: trasferiti al Fatebenefratelli

Poco più di un mese fa un'altra donna è stata aggredita sempre da una cornacchia a Roma, ma nella zona di Casal Bernocchi, mentre qualche giorno fa due donne sono state attaccate a Villa Leopardi.

Come mai così tante aggressioni proprio in questo periodo? Il motivo è in realtà abbastanza semplice: in questo periodo dell'anno le cornacchie si riproducono deponendo le uova. Le donne attaccate potrebbero essere passate involontariamente vicino al nido, cosa che ha scatenato la reazione degli uccelli, timorosi che potessero costituire un pericolo per i piccoli.