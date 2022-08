Donna accoltellata a Trastevere, c’è un sospettato: “Ubriaco e sporco di sangue alla stazione” Davanti alla stazione Trastevere è stato trovato un uomo, visibilmente ubriaco e con delle macchie di sangue sul vestito. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine.

Cominciano ad emergere nuovi dettagli sulla donna accoltellata oggi pomeriggio nei pressi della stazione Trastevere di Roma. Forse c'è anche un sospettato. La 47enne senza fissa dimora viene descritta dai testimoni come molto magra, con cappello in testa e pantaloncini corti. Il conducente di un bus ha raccontato all'agenzia Agi i dettagli dell'aggressione: "Dovrebbe essere avvenuta alle scalette adiacenti alla stazione Trastevere, deve essere partito tutto da lì. Poi la ragazza camminando è arrivata fino al luogo dove è stata soccorsa. Dopo l'accoltellamento è arrivata l'ambulanza. Una ragazza dopo aver visto la macchia di sangue è svenuta".

Il fatto, quindi, potrebbe essere avvenuto non sui gradini di via Orti di Cesare, dove la donna è stata soccorsa in gravissime condizioni, ma pochi metri più in là, all'uscita dello scalo ferroviario. E proprio seduto davanti alla stazione Trastevere è stato trovato un uomo, visibilmente ubriaco e con delle macchie di sangue sul vestito. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che per il momento hanno chiamato l'ambulanza per soccorrere questa persona. È possibile che diventi un sospettato per il tentato omicidio della donna."Ha la maglia sporca di sangue, ma non si regge in piedi", ha raccontato una testimone.

Le scalette di via Orti di Cesare dov’è stata soccorsa la vittima

La signora è ricoverata all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni ed è stata già sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ha ricevuto tre coltellate all'addome e una al volto.

"I clienti mi hanno raccontato che c'è stata una lite degenerata poi nell'accoltellamento. Io non ho visto, ma non sono stupito: qui alla stazione Trastevere girano con il coltello tantissime persone. È pieno di tossicodipendenti, qui si vive nel degrado", ha raccontato all'agenzia Agi un dipendente del bar Baffo, che si trova nel piazzale della stazione Trastevere.

In basso la foto dall'alto della stazione Trastevere e, cerchiate di rosso, le scalette di marmo che portano in via degli Orti di Cesare.