Roma, una donna è stata accoltellata a Trastevere: è gravissima, ha profonda ferita sul volto Una donna è stata accoltellata in pieno giorno in strada a Trastevere ed è in fin di vita.

A cura di Enrico Tata

A Roma una donna è stata accoltellata in pieno giorno ed è in fin di vita. Stando a quanto riferisce l'agenzia Lapresse, è accaduto a Trastevere. Non sono state diffuse per ora altre informazioni.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il fatto è accaduto intorno alle 15 in via Orti di Cesare, a pochi passi dalla stazione di Trastevere. Durante una furiosa lite, un uomo ha accoltellato la donna, una 47enne, al viso, al collo, sulle braccia e sull'addome. La signora è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale San Camillo, dov'è attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Secondo l'agenzia Lapresse, la scena sarebbe stata vista da un testimone. Per ora non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta in strada oppure all'interno dell'androne di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e anche i colleghi della Scientifica.

La donna ha una profonda ferita sul volto, è in pericolo di vita

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, la donna è stata colpita una volta sul volto e tre volte sull'addome. Fonti della polizia riferiscono che ha una ferita molto grande sul viso e attualmente è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. È in pericolo di vita. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sul possibile responsabile. Un pazzo? Un tentato femminicidio da parte di qualcuno che la donna conosceva? Per il momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.

La vittima dell'aggressione sarebbe una senza fissa dimora di nazionalità italiana. Sui gradini di marmo di via degli Orti di Cesare c'è ancora una grossa chiazza di sangue.