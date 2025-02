video suggerito

Donatello Peparini trovato morto in un canale: era scomparso da Aprilia Le ricerche di Donatello Peparini si sono concluse con il più drammatico degli esiti: i carabinieri lo hanno trovato morto all'interno di un canale ad Aprilia. Era scomparso tre giorni fa.

A cura di Alessia Rabbai

Donetello Peparini

Donatello Peparini è stato trovato morto oggi in un canale ad Aprilia. A trovare il suo corpo senza vita sono stati i carabinieri, sulla salma da un primo esame esterno non ci sono lesioni o traumi, che possano far pensare ad una morte violenta. Aveva con sé il telefonino e i documenti. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, l'ipotesi al momento è che abbia avuto un malore. Le ricerche per trovare Donatello, che andavano avanti da tre giorni, si sono purtroppo concluse con il più tragico degli esiti.

Donatello non si è presentato ad un appuntamento

Del quarantottenne non si avevano più notizie dal 14 febbraio scorso, quando è uscito dalla sua abitazione in provincia di Latina e non è più tornato. Da quanto sappiamo il giorno in cui è scomparso aveva un appuntamento ad Anzio al quale non si è presentato. Un'assenza che ha fatto ancora di più insospettire i famigliari che gli fosse accaduto qualcosa.

L'appello della famiglia

I famigliari di Donatello Peparini, non vedendolo più rientrare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, preoccupati che potesse essergli accaduto qualcosa di brutto, si sono recati in caserma e ne hanno denunciato la scomparsa dai carabinieri. Hanno lanciato anche un appello tramite Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Donatello, non riusciamo più ad avere sue notizie. Donatello, facci sapere che stai bene, torna a casa".

Gli operatori di Penelope si sono subito attivati per le ricerche. Non si conoscevano i motivi del suo allontanamento. Sono stati giorni concitati per i famigliari, che lo stavano cercando e che hanno sperato fino all'ultimo che stesse bene. Speranze che si sono infrante con il ritrovamento del suo corpo senza vita.

Donatello Peparini