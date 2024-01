Domizia Caudai scomparsa a 21 anni dalla clinica psichiatrica: “Nessuna notizia da giorni” Si è allontanata per la la seconda volta dalla clinica psichiatrica di via Aurelia Domizia Caudai, ventuno anni. Senza notizie da dieci giorni, i famigliari hanno lanciato un appello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Domizia Caudai è scomparsa di nuovo dalla clinica psichiatrica di via Aurelia. Della ventunenne non si hanno notizie da lunedì 8 gennaio scorso, quando è stata vista per l'ultima volta nella struttura dov'è in cura. I famigliari, preoccupati per non avere sue notizie da giorni, hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e hanno lanciato un apello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. "Domizia è scomparsa di nuovo, aiutateci a ritrovarla per favore, condividete l'appello con le sue foto – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del comitato – Qualcuno l'ha vista aggirarsi in zona di Piazzale degli Eroi nei giardinetti vicino la scuola e la Carrefour? Fateci sapere grazie".

Sono dieci giorni che i famigliari non riescono a mettersi in contatto con lei e temono le sia accaduto qualcosa di brutto, dato che ha trascorso già diverse notti fuori con il freddo di gennaio. Non è la prima volta che Domizia si allontana dalla clinica in cui si trova, ma era già accaduto a dicembre 2023. Anche in quell'occazione il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi si era mobilitato a sostegno dei famigliari, per aiutarli a diffondere l'appello. Le ricerche sono in corso.

L'identikit di Domizia Caudai

Domizia Caudai è scomparsa a ventuno, è alta un metro e sessantacinque centimetri, ha corporatura normale e capelli castani con meches verdi un po' scolorite. Come segno di riconoscimento ha un tatuaggio con il disegno di un triangolo rovesciato sulla spalla sinistra.

Le zone di Roma nelle quali prestare maggiormente attenzione sono Quarticciolo, Prenestina, viale Palmiro Togliatti, Centocelle, Piazzale degli Eroi. Non è chiaro come fosse vestita quando si è allontanata dalla clinica.