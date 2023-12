Domiziana Caudai scomparsa a 20 anni da Roma, l’appello: “Aiutateci, potrebbe essere in difficoltà” Sono giorni d’apprensione per Domiziana Caudai, scomparsa da Roma il 18 dicembre scorso. Insieme a lei c’è il suo cane Taco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domiziana Caudai è scomparsa da Roma. Della ventenne non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 18 dicembre, quando è stata vista per l'ultima volta intorno alle ore 10.45 e i famigliari sono preoccupati per la sua assenza. Non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono in corso le ricerche.

Parenti e amici hanno diffuso un appello anche attraverso l'associazione Penelope Odv, che supporta i cari delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovare Domiziana, potrebbe essere in difficoltà" dicono, il timore è che possa esserle accaduto qualcosa di brutto, dato che è quasi una settimana che manca da casa, proprio a ridosso del Natale.

L'identikit di Domiziana Caudai

Domiziana Caudai ha vent'anni, è alta un metro e sessantacinque centimetri, ha corporatura normale e capelli castani con meches verdi. Come segno di riconoscimento ha un tatuaggio con il disegno di un triangolo rovesciato sulla spalla sinistra. Al momento della scomparsa quando è stata vista l'ultima volta indossava jeans chiari larghi, felpa color blu con colletto rosa, scarpe da ginnastica di colore nero.

Insieme a lei dovrebbe esserci il suo cane di razza bovare del bernese di nome Taco, guinzaglio rosso e pettorina rossa. Le zone in cui prestare particolarmente attenzione sono Termini, Quarticciolo, Parco Gaio Sicinio Belluto. In caso di avvistamento si è pregati di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope +39 339 6514799 (anche Whatsapp).