Domenico Antinori morto nell’incidente sulla Braccianese, appello del comune: “Cerchiamo testimoni” Ancora interrogativi sulla dinamica dell’incidente in via Braccianese in cui ha perso la vita Domenico Antinori, l’appello del comune di Manziana per fare chiarezza.

A cura di Beatrice Tominic

È morto nella giornata di ieri, dopo un incidente avvenuto all'ora di pranzo a Manziana, davanti al supermercato Carrefour e il Bosco Macchia Grande: si chiamava Domenico Antinori ed era un motociclista di appena 22 anni che viveva a pochi chilometri dal luogo del sinistro, a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.

Continuano le indagini per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente in cui si sono scontrati un'automobile, una Volkswagen Polo grigia e la moto Husqvarna in sella alla quale si trovava il ragazzo. Nella prima mattina di oggi, lunedì 6 marzo, anche lo stesso comune di Manziana ha pubblicato un appello sulla sua pagina Facebook, per cercare di mettersi in contatto con testimoni che possano aver visto quanto accaduto.

L'appello del comune di Manziana

È comparso questa mattina sulla pagina Facebook del comune, insieme ad una foto (nell'immagine in apertura), creata appositamente per attirare l'attenzione anche degli utenti più distratti: "Chiunque abbia assistito all'incidente accaduto ieri, 05/03/2023 intorno alle ore 12.45, in Manziana davanti il Parco Commerciale KESP/Carrefour, in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, è pregato di rivolgersi alla Polizia Locale di Manziana per fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro", si legge.

La vittima dell'incidente, Domenico Antinori

Il giovane motociclista, rimasto vittima dello scontro con la Polo grigia, si chiamava Domenico Antinori e aveva appena 22 anni. Viveva a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, non molto distante dal luogo dell'incidente e lavorava a Sutri, nel Museo di Palazzo Doebbing insieme al padre. Non appena appreso della morte del ragazzo, hanno espresso vicinanza e cordoglio le amministrazioni comunali di Trevignano Romano, Sutri e di Manziana, luogo del fatale incidente. Con affetto particolare, inoltre, si sono stretti ai familiari i membri del Trevignano Calcio Amatori, dove Domenico giocava da tempo.

L'incidente in via Braccianese

Non è ancora chiara la dinamica con la quale è avvenuto l'incidente in cui ha perso la vita il motociclista ventiduenne. Lo scontro è avvenuto lungo la via Braccianese: a schiantarsi la sua motocicletta e un'automobile.

Non appena allertati, sul posto sono accorsi i vigili urbani che, una volta sul luogo, hanno trovato il ragazzo riverso sull'asfalto e hanno tentato di rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco. In breve tempo sono stati raggiunti anche dagli operatori del personale sanitario che, dopo aver provato a salvarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.