Domenica ecologica a Roma oggi 30 gennaio 2022: orari, strade in fascia verde e chi può circolare Stop alla circolazione per tutti i veicoli all’interno della fascia verde: domenica 30 gennaio 2022 in programma la seconda domenica ecologica dell’anno a Roma. Previsto blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

A cura di Enrico Tata

Domenica 30 gennaio 2022 in programma la seconda domenica ecologica dell'anno a Roma. Le altre date previste sono quelle del 20 febbraio e del 13 marzo. Come sempre, è stato disposto dal Campidoglio lo stop totale al traffico all'interno della fascia verde. Si tratta di un blocco totale del traffico di nove ore, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, ma sono previste alcune deroghe.

Domenica ecologica a Roma: gli orari del blocco del traffico oggi 2 gennaio

Lo stop del traffico riguarderà tutti i veicoli privati a motore a due, tre o quattro ruote nelle seguenti fasce orarie: dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle ore 20,30. Come detto, lo stop riguarderà tutti i veicoli, ma sono previste alcune deroghe per i veicoli meno inquinanti.

Quali macchine possono circolare oggi a Roma

Nella fascia verde sono ammesse soltanto alcune tipologie di veicoli: quelli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano o a gpl e quelli a benzina appartenenti alla classe Euro 6. Per quanto riguarda le due ruote i divieti riguardano tutte le auto di classe Euro 0 o Euro 1. Possono circolare tutti i veicoli impiegati nel car sharing, i veicoli impiegati per trasportare le persone sottoposte a cure indispensabili e non rinviabili e quelli impiegati per il trasporto dei disabili. Ulteriori deroghe sono autorizzate per medici e veterinari in visite domiciliari.

Dove non si potrà circolare oggi: la fascia verde di Roma

A questo link la mappa per verificare se una determinata strada si trova all'interno della Fascia Verde oppure no. In basso una mappa della Fascia Verde pubblicata sul sito del Campidoglio. In generale, come si vede, la Fascia Verde comprende molte zone semicentrali e periferiche del territorio di Roma Capitale. Per esempio, tuttavia, è fuori dai confini della zona verde l'intero quartiere dell'Eur e, per fare un altro esempio di zona semicentrale, tutta la zona di via Aurelia Antica, Villa Carpegna e via di Bravetta.