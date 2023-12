Domenica ecologica a Roma il 3 dicembre 2023, chi può circolare in Fascia Verde con il blocco traffico Oggi è la seconda domenica ecologica a Roma: blocco dei mezzi privati dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30 in Fascia Verde, ma ci sono alcune deroghe.

Oggi è la seconda domenica ecologica a Roma per il periodo autunno inverno 2023-2024. Blocco dei mezzi privati dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30 in Fascia Verde. Lo stop al traffico privato scatta per molti veicoli, ma sono previste anche delle deroghe, come fanno sapere direttamente dal sito dedicato alla mobilità nella capitale. Quelle di oggi, come anticipato, è soltanto la seconda domenica ecologica della stagione: le prossime sono previste il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.

Gli orari del blocco del traffico oggi a Roma per la Domenica Ecologica

Come anticipato, il blocco del traffico privato è previsto dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30 in Fascia Verde. Negli orari del blocco, però, sono previste alcune deroghe, come per le auto Euro 6 benzina, per i veicoli elettrici, ibridi, a gpl, metano, Bi-Fuel e con contrassegno disabili. A questi si aggiungono anche i veicoli dei servizi di sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Chi può circolare nella Domenica ecologica in Fascia Verde: la mappa

Come anticipato, non tutti i veicoli privati sono costretti a rispettare il blocco della circolazione. Oltre alle deroghe espresse nel paragrafo precedente, occorre ricordare che il blocco non è valido al di fuori della Fascia Verde: negli altri territori possono transitare tutti i veicoli normalmente. Scopriamo quindi quali sono le vie interessate dal blocco, quelle della Fascia Verde. In particolare, ecco dove saranno posizionati i 51 nuovi varchi di accesso:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia,

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna,

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton,

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese,

Via della Magliana – Altezza civico 309,

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro),

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR),

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina,

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina,

Via Luigi Perno – Via Laurentina,

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina,

Viale del Tintoretto – Via Laurentina,

Via del Serafico – Via Laurentina,

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro,

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone,

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina,

Via Torricola – Via Ardeatina,

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova,

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria,

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà,

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti,

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti,

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti,

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti,

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti,

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti,

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti,

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti,

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti,

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti,

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti,

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti,

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina,

Via Tiburtina – Via di Rebibbia,

Via Nomentana – Viale Kant,

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89,

Viale Adriatico – Via Col di Rezia,

Via Lampedusa – V.le Jonio,

Via Pantelleria – V.le Jonio,

Largo Valtournanche Altezza civico 36,

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico,

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia,

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania,

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale),

Via Cassia Nuova – Via Pareto,

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19,

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8,

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici,

Via Trionfale – Largo Cervinia,

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.

Multe e sanzioni per chi circola durante lo stop

Chi non rispetta le regole del divieto di transito per i mezzi privati durante la domenica ecologica può essere sanzionato. Le multe previste partono da un pagamento minimo di 163 euro fino ad un massimo di 658, ma in caso di violazione recidiva è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni.

Il calendario delle prossime domeniche ecologiche a Roma

Come anticipato, questa è soltanto la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno 2023-2024. La prima è stata lo scorso 19 novembre, mentre le prossime sono previste il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.