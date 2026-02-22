roma
video suggerito
video suggerito

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare

Il 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.00 alle 19.00.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Domenica 22 febbraio ci sarà la penultima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19.00. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.

L'obiettivo dello stop parziale della circolazione è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Anche in occasione di questa domenica ecologica sono previsti percorsi di trekking urbano ed altri appuntamenti. L'ultima domenica ecologica del 2026 è fissata in calendario per il 29 marzo.

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: gli orari dello stop

L'ordinanza firmata da Gualtieri in occasione della domenica ecologica dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Ztl Fascia Verde nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.00 – 19.00 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a traffico limitato.

Leggi anche
CIE a Roma, open day il 21 e 22 febbraio: giorni e orari di apertura degli Ex Pit e come prenotarsi

Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica

Immagine

Nel corso della domenica ecologica, i veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.

Quali auto possono circolare e le deroghe

Alcuni veicoli con deroghe che possono circolare a Roma domani durante l'orario della domenica ecologica, l'elenco completo nell'ordinanza:

  • veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
  • veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel
    benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3”
    e successive;
  • autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) “EURO 6”;
  • ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;
  • motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi;
  • veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche
    stradale, e il trasporto salme;
  • veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come acqua, luce, gas,
    telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti
    di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con
    certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del
    verde, alla protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
  • autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
  • taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
  • autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling.
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
La madre di Margaret Spada: “I medici nascosti dietro il camice invece di chiedere scusa”
Chiusa l'inchiesta, chirurghi verso il processo
Fatali i minuti senza soccorsi, il defibrillatore era scarico
L'avvocato dei medici indagati: "Devastati, ma hanno rispettato il protocollo"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views