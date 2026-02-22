Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare

Il 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.00 alle 19.00.

Domenica 22 febbraio ci sarà la penultima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19.00. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.

L'obiettivo dello stop parziale della circolazione è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Anche in occasione di questa domenica ecologica sono previsti percorsi di trekking urbano ed altri appuntamenti. L'ultima domenica ecologica del 2026 è fissata in calendario per il 29 marzo.

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: gli orari dello stop

L'ordinanza firmata da Gualtieri in occasione della domenica ecologica dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Ztl Fascia Verde nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.00 – 19.00 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a traffico limitato.

Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica

Nel corso della domenica ecologica, i veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.

Quali auto possono circolare e le deroghe

Alcuni veicoli con deroghe che possono circolare a Roma domani durante l'orario della domenica ecologica, l'elenco completo nell'ordinanza: