Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare
Domenica 22 febbraio ci sarà la penultima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della Ztl Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19.00. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.
L'obiettivo dello stop parziale della circolazione è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Anche in occasione di questa domenica ecologica sono previsti percorsi di trekking urbano ed altri appuntamenti. L'ultima domenica ecologica del 2026 è fissata in calendario per il 29 marzo.
Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: gli orari dello stop
L'ordinanza firmata da Gualtieri in occasione della domenica ecologica dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Ztl Fascia Verde nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.00 – 19.00 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a traffico limitato.
Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica
Nel corso della domenica ecologica, i veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.
Quali auto possono circolare e le deroghe
Alcuni veicoli con deroghe che possono circolare a Roma domani durante l'orario della domenica ecologica, l'elenco completo nell'ordinanza:
- veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
- veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel
benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3”
e successive;
- autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) “EURO 6”;
- ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;
- motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi;
- veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche
stradale, e il trasporto salme;
- veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come acqua, luce, gas,
telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti
di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro;
- veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del
verde, alla protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
- autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
- taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
- autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling.