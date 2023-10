Dodicenne si lancia dal balcone e muore: aperte le indagini, i genitori erano in casa La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, verso le 18, nel quartiere di Centocelle. Trasportato al policlinico Casilino, è morto nella struttura sanitaria a causa delle gravi lesioni riportate.

A cura di Beatrice Tominic

Si è lanciato dal balcone di casa sua, è stato trasportato all'ospedale Casilino dove ha perso la vita un paio di ore dopo l'arrivo. È successo ieri, verso le 18, ad un ragazzino di dodici anni che si è lanciato dal quinto piano di un palazzo nel quartiere di Centocelle, nel quadrante est della capitale.

Sul posto non appena allertati sono arrivati i carabinieri per i rilievi scientifici: hanno subito aperto le indagini, ascoltando i testimoni che si trovavano nella zona al momento della tragedia. Oltre ai passanti che stavano attraversando le vie limitrofe, i militari hanno ricevuto anche i genitori del ragazzino, che si trovavano entrambi in casa. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno trasportato il ragazzino al policlinico Casilino, dove è morto poco dopo.

Le indagini in corso

Come hanno appurato i militari sul posto, il ragazzino è precipitato dopo essersi lanciato volontariamente dal terrazzo. Non si conoscono ancora, invece, le cause che hanno portato il dodicenne al gesto estremo. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe da escludere l'ipotesi di un'azione compiuta nell'ambito di una sfida social di cui, purtroppo, troppo spesso negli ultimi tempi si è sentito parlare nelle cronache. Nessun riscontro anche su eventuali problemi legati alla vita scolastica, dal rendimento ad esperienze legate al bullismo. Ma i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza anche su queste questioni.

Le testimonianze

A segnalare quanto accaduto a Fanpage.it una lettrice che, passando nella zona in automobile, aveva notato la presenza dei carabinieri, una fitta folla di passanti e "una pozza di sangue". Nel frattempo, sui social molti dei residenti e dei passanti si sono chiesti cosa stesse accadendo. "Un ragazzino si è lanciato dal balcone – spiegano – Ho chiamato l'ambulanza, è arrivata soltanto mezz'ora dopo", spiegano i presenti sui social.