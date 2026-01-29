roma
“Dobbiamo venire a casa a controllare gli animali”: l’avviso dell’Asl di Roma che nasconde una truffa

Il Servizio Veterinario della Asl Roma 1 mette in guardia su un falso avviso comparso nel III Municipio: “Nessun controllo agli animali domestici”.
A cura di Alessia Rabbai
L’avviso truffa
Un avviso truffa è comparso affisso sui condomini e nelle cassette delle lettere in alcune zone del III Municipio a Roma. Una comunicazione, in realtà falsa, che ha come mittente la Asl Roma 1, ma rispetto al quale quest'ultima ha subito chiarito: "È tutto falso". Il caso riguarda controlli e ispezioni agli animali domestici "senza preavviso". Ma l'azienda sanitaria, che ha smentito pubblicamente l'avviso anche sui social network scrive: "Non esistono controlli". Dunque raccomandiamo ai lettori residenti all'interno del territoriuo che ricade nella Asl Roma 1 di fare attenzione e di non dare a nessuno i propri animali domestici, perché nessuno dalla Asl verrà a controllarli, tanto meno senza preavviso.

Cosa dice il falso avviso delle ispezioni agli animali domestici

Il falso avviso è stato affisso ai condomini e messo nelle cassette postali. Nella comunicazione con tanto di carta intestata per conto di Asl Roma 1 e della Regione Lazio ma con un logo non attuale c'è scritto: "Avviso ai residenti. Animali domestici: obblighi e responsabilità. Si ricorda a tutti i proprietari di animali domestici che è obbligatorio per legge: non lasciare gli animali soli per periodo prolungati (oltre 4-6 ore); garantire cure, attenzioni e condizioni adeguate al loro benessere; evitare rumori e disturbi alla quiete pubblica".

Poi la seconda parte, sui falsi controlli e ispezioni: "Questo servizio veterinario si riserva di effettuare controlli e ispezioni presso le abitazioni, anche senza preavviso, per verificare: le condizioni di detenzione degli animali; il rispetto sulla normativa del benessere animale; eventuali situazioni di maltrattamento o disagio".

La Asl Roma 1: "Nessun controllo, è una truffa"

Ad intervenire sul caso del falso avviso su controlli e ispezioni agli animali domestici è stato il Servizio Veterinario dell’Asl Roma 1, che ha smentito tutto, avvisando i cittadini di fare attenzione: "Il Servizio Veterinario dell’Asl Roma 1 non ha calendarizzato simili controlli e invita tutti gli utenti a non dare seguito alle richieste e, in caso di dubbio, contattate gli uffici ai seguenti indirizzi email: dprev.ssa@aslroma1.it – dprev.sia@aslroma1.it. Usare il servizio sanitario pubblico come grimaldello per introdursi nelle abitazioni non solo è scorretto  – fanno sapere dall'Asl – ma sfrutta in modo ignobile il sentimento di fiducia verso il personale medico e infermieristico e l’affetto per gli animali domestici, facendo leva sulle emozioni più intime per truffare i malcapitati".

Sulla vicenda è intervenuta anche la garante dei diritti degli animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino: "È stata segnalata, all’interno di diversi condomini, la presenza di una lettera che avvisa di “controlli e ispezioni senza preavviso” finalizzate alla verifica del benessere degli animali da compagnia. Tuttavia, il servizio veterinario della Asl Roma 1 non ha calendarizzato simili controlli – scrive in un post pubblicato sui canali social – Trovo ignobile tentare di introdursi nelle case delle persone facendo leva sul servizio sanitario pubblico e sull’amore per gli animali. Massima attenzione e, soprattutto, se dovesse capitarvi questo avviso fake, segnalatelo".

Uccide compagna e figlia gettandone i corpi a Villa Pamphili: Kaufman a processo
Dal carcere nessun pentimento
"Ha strangolato Anastasia Trofimova mentre dormiva con la bimba"
