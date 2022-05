Ardea, divieto di balneazione per 4 km: “Mare troppo inquinato” È stata emanata lo scorso giovedì dal sindaco di Ardea un’ordinanza in cui si dispone, per tutta la stagione balneare del 2022, il divieto di balneazione su circa 4 km di costa su 9 che si trovano nel Comune.

A cura di Beatrice Tominic

La costa che comprende i tratti inquinati con divieto di balneazione.

Divieto permanente di balneazione per quattro chilometri sulle coste di Ardea per tutta la stagione estiva del 2022: è questo quanto prevede l'ordinanza emessa dal Comune di Ardea il 18 maggio scorso. La decisione, presa a "salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica", come si legge nel documento, si è resa necessaria a seguito delle indagini di monitoraggio realizzate da Arpa Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio che hanno rivelato valori di inquinamento fuori dalla norma.

Il provvedimento: la stagione estiva è compromessa

Il provvedimento riguarda circa 4 chilometri di costa sui 9 del comune di Ardea. Non si tratta della prima volta per il comune del litorale che dista, dalla capitale, circa una quarantina di chilometri: già negli anni scorsi, enti ambientali, fra cui Legambiente e la stessa Arpa, hanno manifestato la presenza di degrado e inquinamento che, spesso, supera i limiti imposti dalle norme. Questa situazione, però, compromette la stagione estiva di un intero settore, quello turistico e a farne le spese saranno ristoratori, balneari e cittadini.

Le spiagge inquinate di Ardea

Alcune delle zone più a rischio, come la foce del Rio Torto e quella del Fosso Grande, risultavano fortemente inquinate già dagli esami effettuati la scorsa estate: non è la prima volta che arriva il divieto di balneazione per questa zona costiera. All'interno dell'ordinanza emanata lo scorso giovedì sono specificati chiaramente i tratti in cui vige il divieto di balneazione, ecco quali sono: