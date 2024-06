Distrutta a martellate l’apecar elettorale di Paola Polidoro, candidata sindaco di Cassino

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

A sinistra Paola Polidoro, candidata a sindaco del comune di Cassino; a destra la sua apecar distrutta (Foto Facebook Paola Polidoro)

La notte scorsa, martedì 4 giugno, hanno distrutto con diversi colpi di martello i vetri dell'apecar elettorale "Jammi" della candidata sindaco al comune di Cassino Paola Polidoro appoggiata da "Jammi Cassino" e "La Libellula".

A dare l'allarme è stata la stessa Polidoro in un video pubblicato sui social: "Questo è quello che hanno fatto alla nostra Ape Jammi. Ora faremo denuncia ai carabinieri, rimetteremo il vetro e sistemeremo la portiera. E riprenderemo il volo più convinti che mai. Questi atti intimidatori possono solo rinvigorire la nostra forza. Jammi, Cassino!", conclude Polidoro.

Sull'accaduto indagano ora i carabinieri di Cassino, ai quali la giornalista e aspirante sindaco si è rivolta per sporgere denuncia.

Le reazioni dei candidati sindaco

Il candidato sindaco Giuseppe Sebastianelli, appoggiato da cinque liste civiche, si è espresso sull'atto di vandalismo avvenuto a Paola Polidoro questa mattina: "Un grave atto vandalico ha colpito questa mattina la candidata Paola Polidoro. Mani ignote hanno distrutto l'ape car con la quale e con grande semplicità, Paola sta facendo la sua campagna elettorale. Un gesto vile che denota lo spessore di chi non accetta la competizione sana. A Paola va tutta la mia solidarietà", conclude Sebastianelli.

Si è unito alla condanna del gesto anche il candidato Arturo Buongiovanni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega con un messaggio sui suoi canali social: "La nostra idea di città è fatta di legami, per questo non possiamo accettare nessuna forma di violenza e di prevaricazione. A nome di tutta la mia squadra, esprimo la mia vicinanza alla candidata a sindaco Paola Polidoro per il brutto gesto di cui è stata vittima", conclude Buongiovanni.

Elezioni amministrative a Cassino

Si ritorna al voto nel comune di Cassino dopo cinque anni: circa 35mila persone saranno chiamate alle urne per l'elezione del sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Il voto ci sarà nelle giornate di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, si avrà il ballottaggio nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno.