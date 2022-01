Distrugge casa e aggredisce i familiari per l’ennesima volta: arrestato 34enne L’uomo, un 34enne di Cisterna di Latina, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cisterna di Latina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'ennesima violenza di cui si è reso protagonista l'uomo nei confronti della moglie e dei figli è avvenuta ieri sera. I militari sono andati nell'abitazione, dove il 34enne aveva dato di nuovo in escandescenze, picchiando la famiglia e distruggendo l'abitazione, scagliandosi sui mobili e lanciandoli per casa. Ancora una volta la famiglia era terrorizzata dal suo comportamento, e aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Quanto i carabinieri sono arrivati il 34enne si è scagliato contro di loro, ma è stato bloccato e ammanettato. Già noto alle forze dell'ordine, dopo questo ennesimo episodio di violenza i militari hanno deciso di arrestarlo.

L'uomo rischia dai tre ai sette anni di carcere

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Da tempo faceva vivere i familiari nel terrore, costringendoli ad avere paura di dire qualsiasi cosa in casa per non scatenare la sua ira. Ieri, l'ultimo episodio, con il 34enne arrestato e portato via in manette dai carabinieri. Reati di questo tipo sono molto diffusi purtroppo all'interno dell'ambito familiare: spesso episodi di cronaca riportano violenze commesse a opera di mariti, padri, fidanzati o ex compagni che non accettano l'autonomia degli altri membri della famiglia, soprattutto se donne. Episodi che si verificano ogni giorno all'interno delle case, ma sono pochi vengono alla luce. Se le accuse dovessero essere confermate, il 34enne rischia una condanna dai tre ai sette anni di carcere.