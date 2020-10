Un dipendente del Consiglio regionale del Lazio è risultato positivo al coronavirus. Per questo la sede della Pisana verrà sanificata a partire dalla serata di oggi, 7 ottobre. Dalle 19, ha comunicato la Asl, sarà interessata la palazzina D, poi a seguire il corridoio di collegamento fino al bar e il corridoio principale di ingresso fino alla porta. I dipendenti sono stati avvertiti con una circolare diffusa nel tardo pomeriggio.

I nuovi contagi nel Lazio

In tutta la regione Lazio sono stati diagnosticati oggi 375 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza legata alla diffusione del virus. A preoccupare l'Unità di Crisi è soprattutto la provincia di Latina, la cui asl di riferimento ha comunicato oggi altri 60 nuovi casi e per questo sono state attivate altre postazioni drive in.

I nuovi drive che verranno attivati nel Lazio

"Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando", ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali l'assessore ha dichiarato che sono state già consegnate 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Nelle farmacie del Lazio, invece, arriveranno a breve 100mila dosi per i cittadini che non riceveranno il vaccino dai medici di famiglia.