Dimore storiche nel Lazio gratis il 2 e 3 dicembre: l’elenco diviso per province Sabato 2 e domenica 3 dicembre è possibile visitare gratuitamente ben 85 dimore storiche a Roma e nel Lazio. Ecco l’elenco diviso per province.

A cura di Alessia Rabbai

Villa D'Este a Tivoli

Dimore storiche gratis a Roma e nel Lazio sabato 2 e domenica 3 dicembre. L'iniziativa promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova interessa ben ottantacinque dimore storiche sparse nel territorio nella Capitale e tra le varie province nell'ambito del progetto per il fine settimana "Porte aperte".

Un'occasione unica per amanti della Storia, dell'Arte e dell'Architettura per esplorare patrimoni Unesco da soli, in coppia, in famiglia e con bambini. Si tratta di dimore, ville, castelli, parchi, giardini, complessi architettonici e paesaggistici di grande rilevanza storico-culturale.

Ecco l'elenco diviso per provincia di tutti i siti visitabili gratuitamente nel weekend. Per gli orari d'apertura e gli indirizzi consultare il sito.

Le dimore storiche gratis a Roma

Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani

Allumiere Palazzo Della Camera Apostolica

Palazzo Della Camera Apostolica Anguillara Sabazia Palazzo Baronale Orsini

Palazzo Baronale Orsini Anguillara Sabazia Torrione E Giardini

Torrione E Giardini Ariccia Villino Volterra

Villino Volterra Arsoli Villa Morani

Villa Morani Canale Monterano Monterano

Monterano Castelnuovo Di Porto Rocca Colonna (Palazzo Ducale)

Rocca Colonna (Palazzo Ducale) Cerveteri Palazzo Ruspoli (Castello Orsini)

Palazzo Ruspoli (Castello Orsini) Civitella San Paolo Castello Abbaziale

Castello Abbaziale Fiumicino-Ladispoli Ex Casa Cantoniera

Ex Casa Cantoniera Formello Palazzo Chigi

Palazzo Chigi Formello Villa Versaglia O Villa Chigi

Villa Versaglia O Villa Chigi Genazzano Acquedotto – Parco Degli Elcini

Acquedotto – Parco Degli Elcini Genazzano Castello Colonna

Castello Colonna Genazzano Ninfeo

Ninfeo Grottaferrata Villa Grazioli

Villa Grazioli Lanuvio Villa Sforza Cesarini

Villa Sforza Cesarini Mentana Palazzo Crescenzio

Palazzo Crescenzio Mentana Parco Della Rimembranza

Parco Della Rimembranza Monteporzio Catone Villa Mondragone

Catone Villa Mondragone Nettuno Forte Sangallo

Forte Sangallo Olevano Romano Palazzo Colonna – Marcucci

Palazzo Colonna – Marcucci Palestrina Palazzo Barberini

Palazzo Barberini Poli Palazzo Pelliccioni, Piano Nobile

Palazzo Pelliccioni, Piano Nobile Pomezia Nucleo Aulico

Nucleo Aulico Riano Castello Baronale

Castello Baronale Rocca Di Papa Villa Del Cardinale

Villa Del Cardinale Roma Casale Delle Vignacce

Casale Delle Vignacce Roma Castrum Caetani E Mausoleo Di Cecilia Metella

Castrum Caetani E Mausoleo Di Cecilia Metella Roma Tenuta Di S.Maria Nova

Tenuta Di S.Maria Nova Roviano Castello Brancaccio

Castello Brancaccio Tivoli Casa Gotica

Casa Gotica Tivoli Complesso Del Santuario Di Ercole Vincitore

Complesso Del Santuario Di Ercole Vincitore Tivoli Complesso Di Villa Adriana

Complesso Di Villa Adriana Tivoli Parco Di Villa Braschi

Parco Di Villa Braschi Tivoli Villa D’Este

Villa D’Este Velletri Casa Delle Culture E Della Musica (Ex Convento Del Carmine)

Casa Delle Culture E Della Musica (Ex Convento Del Carmine) Vivaro Romano Castello Borghese

Dimore storiche in provincia di Viterbo

Palazzo Farnese (Rocca) a Valentano

Bassano In Teverina Complesso Della Torre Dell’orologio

In Teverina Complesso Della Torre Dell’orologio Bolsena Complesso Di Viale Colesanti

Complesso Di Viale Colesanti Bolsena Palazzo Del Drago

Palazzo Del Drago Bomarzo Palazzo Orsini – Castello Di Mugnano

Palazzo Orsini – Castello Di Mugnano Canepina Palazzo Farnese

Palazzo Farnese Graffignano Castello Baglioni

Castello Baglioni Latera Palazzo Farnese

Palazzo Farnese Montefiascone P Alazzo Scoppola Iacopini

P Alazzo Scoppola Iacopini Montefiascone Rocca Dei Papi

Rocca Dei Papi Nepi Palazzo Comunale

Palazzo Comunale Oriolo Romano Parco Villa Altieri

Parco Villa Altieri Proceno Castello Di Proceno

Castello Di Proceno Proceno Palazzo Guido Ascanio Sforza

Palazzo Guido Ascanio Sforza Ronciglione Complesso Villa Lina

Complesso Villa Lina Soriano Nel Cimino Palazzo Chigi Albani

Palazzo Chigi Albani Soriano Nel Cimino Torre Di Chia (Castello Di Colle Casale)

Torre Di Chia (Castello Di Colle Casale) Sutri Villa Savorelli

Villa Savorelli Tarquinia Palazzo Vipereschi

Palazzo Vipereschi Tarquinia Villa Bruschi-Falgari

Villa Bruschi-Falgari Valentano Palazzo Farnese (Rocca)

Palazzo Farnese (Rocca) Valentano Palazzo Comunale

Palazzo Comunale Vignanello Commenda Dei Cavalieri Di Malta

Commenda Dei Cavalieri Di Malta Viterbo Palazzo Chigi

Dimore storiche gratis in provincia di Latina

Castello Medievale di Itri

Formia Cisternone Ipogeo

Cisternone Ipogeo Formia Teatro Romano “Gliu Canciegl”

Teatro Romano “Gliu Canciegl” Formia Torre Di Mola

Torre Di Mola Gaeta Bastione “La Favorita”

Bastione “La Favorita” Itri Castello Medievale

Castello Medievale Priverno Palazzo Guarini Antonelli

Palazzo Guarini Antonelli Sermoneta Palazzo Ada Caetani

Dimore storiche gratis in provincia di Frosinone

Casa Museo “Ada E Giuseppe Marchetti” a Fumone

Alatri Palazzo Gottifredo

Palazzo Gottifredo Anagni Casa Barnekow

Casa Barnekow Anagni Palazzo Della Ragione (Palazzo D’iseo)

Palazzo Della Ragione (Palazzo D’iseo) Atina Palazzo Visocchi

Palazzo Visocchi Cassino Rocca Janula

Rocca Janula Fumone Casa Museo “Ada E Giuseppe Marchetti”

Casa Museo “Ada E Giuseppe Marchetti” Piglio Castello Baronale Alto

Castello Baronale Alto Serrone Parco Della Rocca Di Torre Colonna

Parco Della Rocca Di Torre Colonna Torre Cajetani Castello Teofilatto

Dimore storiche gratis in provincia di Rieti

Castello Orsini a Montenero Sabino

Casperia Palazzo Santarelli – Forani

Palazzo Santarelli – Forani Casperia Villa Monastero Di S.Maria Di Legarano

Villa Monastero Di S.Maria Di Legarano Micigliano Abbazia Dei Ss. Quirico E Giulitta

Abbazia Dei Ss. Quirico E Giulitta Mompeo Castello Orsini Naro

Castello Orsini Naro Montenero Sabino Castello Orsini

Castello Orsini Poggio Mirteto Castello Pinci Di Castel San Pietro

Castello Pinci Di Castel San Pietro Tarano Convento San Francesco