video suggerito

Diffuse audio di una ragazza che raccontava la sua notte con Zaniolo: per i giudici non è revenge porn Il 21enne è stato prosciolto dalle accuse. Negli audio rimbalzati in tutta Italia nel giro di poche ore, la ragazza raccontava della sua notte con l’ex calciatore della Roma: i due si sarebbero conosciuti in discoteca per poi appartarsi tra i “salta, salta” del Parco della Cecchina. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per giorni a Roma non si è parlato di altro che di un audio in cui una ragazza raccontava di una notte di sesso con l'ex calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Il racconto inizia da quando si conoscono in una discoteca, l'Eden, a quando i due si sarebbero appartati tra i "salta, salta" del Parco della Cecchina nel quartiere Talenti. La vicenda è poi finita in procura: la ragazza che ha registrato l'audio messaggio su WhatsApp, ha denunciato un conoscente per revenge porn. Il giovane infatti dopo aver ascoltato il racconto piccante, avrebbe deciso di inviarlo fuori dal gruppo di amici a cui era destinato. In poche ore però ha fatto il giro d'Italia, venendo reinviato decine di migliaia di volte.

Ora il ragazzo è stato però prosciolto dall'accusa, con la ragione che i messaggi vocali “non sono stati acquisiti in maniera fraudolenta”, e che sono stati messi in circolazione dalla ragazza volontariamente. A raccontare la chiusura della vicenda è oggi il quotidiano la Repubblica, riportando la decisione del gip di Tivoli Chiara Miraglia, che ha stabilito il non luogo a procedere nei confronti del 21enne già lo scorso 9 gennaio, nonostante l'opposizione dei legali della ragazza. Ora il ragazzo dovrà decidere se procedere legalmente a sua volta con una richiesta di risarcimento danni. Il calciatore, che da qualche giorno fa parte della rosa della Fiorentina, è invece rimasto estraneo alla vicenda giudiziaria.

Che l'audio fosse stato inviato volontariamente dalla ragazzo, lo si evinceva dalle sue stesse parole: "Io quest'audio lo manderò a qualche persona perché non c'ho forza di farlo diecimila volte. Sto con tre ore di sonno, alle 7 sono andata a dormire". Quello che non si aspettava però è che lo ascoltasse mezza Italia.