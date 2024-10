video suggerito

Diciassette pasticche di ecstasy trovate nel cortile di una scuola: indagano i carabinieri Nel cortile di una scuola a Fidene, alla periferia di Roma, sono state trovate diciassette pasticche di ecstasy. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno sequestrato gli stupefacenti.

A cura di Natascia Grbic

Le pasticche di ecstasy trovate nella scuola

Diciassette pasticche di ecstasy sono state trovate nel cortile di una scuola a Fidene. A notarle è stata la preside, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno sequestrato le pasticche. Indagini sono in corso per capire da dove provenga la sostanza, ma soprattutto chi l'abbia portata nella scuola, e se fosse destinata a qualcuno. Le pasticche, di colore arancione e del peso di circa 5.5 grammi, erano state messe in una busta di cellophane.

Obiettivo dei carabinieri è capire chi abbia lasciato le pasticche nel cortile dell'istituto. Saranno analizzate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da capire se vi siano immagini di chi ha portato le sostanze nella scuola. Una delle ipotesi, è che la droga sia stata lasciata lì da qualche spacciatore che voleva evitare un controllo delle forze dell'ordine. Forse camminando ha visto una pattuglia e, pensando di essere fermato, ha lasciato lo stupefacente in un punto dove non sarebbe stato trovato. Magari il pusher pensava di poter riprendere le pasticche in un altro momento, ma è stato anticipato dalla dirigente scolastica, che ha notato l'involucro e chiamato immediatamente le forze dell'ordine, che le hanno prese e sequestrate per poter poi procedere con le analisi. Data l'età degli alunni, infatti, è molto improbabile che siano stati loro a maneggiare la droga, anche se le indagini proseguono chiaramente a 360 gradi per accertare la dinamica di quanto accaduto e, soprattutto, risalire all'identità di chi ha abbandonato le pasticche nella scuola.