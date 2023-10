Diciannovenne universitario trovato morto in un ostello per studenti al Tiburtino Tragedia al Tiburtino, dove un 19enne universitario è stato trovato morto in una residenza privata per studenti. L’ipotesei è che abbia avuto un malore.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Uno studente diciannovenne è stato trovato morto in una residenza universitaria privata dove alloggiava in zona Tiburtina a Roma. Il tragico rinvenimento è avvenuto venerdì scorso 13 ottobre. Il giovane, Fabio Torromeo, era uno studente fuori sede, arrivato a Roma dalla Toscana, originario di Castelfranco. Secondo quanto ricostruito a dare l'allarme sono stati i compagni di stanza. Non vedendolo si sono domandati dove fosse e hanno pensato che non si fosse ancora svegliato. Una volta aperta la camera lo hanno trovato al letto, ma ogni tentativo di chiamarlo e scuoterlo è risultato purtroppo inutile, non ha più riaperto gli occhi.

Così quando i compagni hanno visto che il ragazzo non gli rispondeva hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e avvisando l'università. Sul posto, ricevuta la segnalazione è arrivato il persoanle sanitario in ambulanza. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti i carabinieri per le verifiche di propria competenza, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ascoltato i compagni del giovane deceduto. Il personale sanitario non ha trovato evidenti segni di violenza sul corpo, il che fa ipotizzare che la morte sia sopraggiunta per cause naturali, forse il giovane è stato colto da un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Terminate le verifiche sul posto la salma del ragazzo è è stata trasferita al policlinico Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa velocemente nelle ore successive all'accaduto, tanti i messaggi di cordoglio.